Exmar verkoopt helft Antwerps kantoor aan CMB

Exmar, de Antwerpse specialist in het vervoer en de behandeling van gassen, verkocht eind juni zijn Antwerpse kantoorvastgoed voor de helft aan CMB. De transactie verstevigt de balans van Exmar.

Het gaat meer bepaald om 50 procent van de aandelen van Reslea, de vennootschap die eigenaar is van de kantoorgebouwen. Exmar realiseert op de verkoop een meerwaarde van 19 miljoen dollar, waarmee de balans en de liquiditeitspositie worden versterkt.

Tussen Exmar en CMB zijn er nauwe familiale banden. Exmar is voor zowat de helft in handel van Nicolas Saverys, CMB wordt gecontroleerd door zijn broer Marc en diens zonen. Exmar kan de extra middelen goed gebruiken omdat de afwikkeling van twee financieringsdossiers vertraging oploopt. Daarom zag het bedrijf zich verplicht voor 30 miljoen dollar overbruggingskredieten af te sluiten.

Exmar beklemtoont dat het hiermee verwacht zowel eind juni als eind december aan alle convenanten te voldoen. De twee dossiers die vertraging hebben, zijn de financiering van de FSRU-barge en de terugbetaling van een lening die was aangegaan voor de drijvende lng-fabriek Tango FLNG, die nu in Argentiniƫ aan de slag is.