Exodus aan top Home Invest Belgium compleet

Van het viertal dat het vastgoedbedrijf Home Invest Belgium 9 maanden geleden leidde, blijft vandaag niemand over.

In alle discretie verdween vorige week de operationeel directeur van de website van de verhuurder en ontwikkelaar van woonvastgoed Home Invest Belgium. Filip Van Wijnendaele werd eind februari aan de kant geschoven, maar is naar eigen zeggen ‘opgelucht’. Via de raad van bestuur wipte de grootste aandeelhouder, de familie Van Overstraeten, de volledige leiding van het bedrijf in minder dan een jaar.

Volgens een vastgoedanalist vertrekt met Van Wijnendaele iemand ‘die heel veel verwezenlijkt heeft voor Home Invest’. De COO leidde de grootste ploeg, en verdwijnt één maand na financieel directeur Jean-Luc Colson. Colson werkte bijna 20 jaar bij Home Invest, acht jaar daarvan naast COO Van Wijnendaele. De CFO is de enige van de vier vertrokken directeurs die zelf voor de exit koos.

Afgelopen zomer verschenen CEO Sophie Lambrighs en investeringsbaas (CIO) Nicolas Vincent plots niet meer op kantoor. Zelf vinden ze dat nog altijd bizar. ‘Nee er was geen ruzie, maar wel een verschil in visie met de raad van bestuur. Beter krijg ik het zelf niet uitgelegd,’ oppert Lambrighs. ‘De familie Van Overstraeten wou blijkbaar tabula rasa maken, maar ik heb geen definitieve uitleg,’ aldus Vincent na het ontslag van de COO.

Ook financieel directeur Colson heeft het hoofdstuk niet kunnen afsluiten. ‘Ik ben niet met slaande deuren vertrokken en blijf nog altijd aandeelhouder. Bovenal ben ik nieuwsgierig naar het verhaal op de jaarvergadering begin mei.’

De breuk met de CEO en de CIO kwam voor Colson als een donderslag bij heldere hemel. ‘Er was niet eens een transitie zoals bij het vertrek van CEO Xavier Mertens in 2013. Hij bleef nog een paar maanden om lopende zaken af te ronden.’

Toen Mertens in 2013 vertrok namen ook de toenmalige voorzitter en een onafhankelijke bestuurder gelijktijdig afscheid van Home Invest. Ook toen was duidelijk dat de discrete familie Van Overstraeten de forcing had gevoerd. Colson werd in februari CFO bij Inclusio, het vastgoedbedrijf waar Mertens ondertussen CEO is.

Van de familie Van Overstraeten kregen we maandag niemand te pakken. Sven Janssens, de huidige CEO van Home Invest Belgium, wel. ‘Een groeiend bedrijf gaat door verschillende fases,’ zegt hij. ‘Een aanpassing van de structuur is nodig en een van mijn opdrachten is om de nodige competenties in huis te halen.’ Vandaag staat enkel het kantoor van de COO leeg. ‘We hebben ongeveer 2.000 tegenpartijen en zijn sinds kort actiever in verschillende types vastgoed, zoals het vakantiepark Sunparks in De Haan.’