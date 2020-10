ExxonMobil verliest zijn kroon

Wall Street noteert in het rood. ExxonMobil is er niet langer het grootste energiebedrijf. De cijfers van de techreuzen vallen slecht. En Walmart haalt de wapens uit de schappen.

De Amerikaanse beurzen gaan lager. Beleggers vinden de kwartaalcijfers van de techreuzen niet goed genoeg. Bovendien noteerden de VS weer een recordaantal coronabesmettingen en is er nervositeit rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van aanstaande dinsdag.

De Dow Jones noteert rond 16.00 1,7 procent lager.

ExxonMobil

Het aandeel ExxonMobil verliest 2,6 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Het nettoverlies bedroeg 680 miljoen dollar ofwel 15 dollarcent per aandeel. Dat was minder dan het verlies van 25 dollarcent per aandeel dat analisten hadden verwacht. De omzet kelderde met 29 procent tot 46,2 miljard dollar, maar ook dat was beter dan de marktverwachting van 43,7 miljard.

'We blijven vertrouwen in onze langetermijnstrategie en nemen maatregelen om de waarde voor aandeelhouders te bewaren', zegt CEO Darren Woods. 'We liggen op schema om onze doelstellingen voor kostenreductie voor 2020 te halen en zullen extra besparen om ons door deze periode heen te slaan.'

Exxon zegt 1.900 banen te willen knippen in de VS en wil het wereldwijde personeel met 15 procent reduceren in de komende twee jaar. Het bedrijf heeft veel last van de coronapandemie omdat die de vraag naar energie fors verlaagt in de belangrijkste economieƫn van de wereld.

Schermvullende weergave Exxon moet potentieel 30 miljard afschrijven op gasreserves.

Hoewel de cijfers beter dan verwacht waren, is het verlies voor beleggers het zoveelste bewijs dat het bedrijf aan het aftakelen is. Het is al het derde kwartaalverlies op rij en de beurswaarde kalft al langer af.

Eerder was de oliegigant al ingehaald door Netflix , maar nu is ExxonMobil zelfs niet meer het waardevolste energiebedrijf op Wall Street. De Texanen zijn bijgebeend door Next Era Energy . Dat is het vroegere Florida Light & Power, dat het jongste decennium is uitgegroeid tot de grootste aanbieder van wind- en zonne-energie van de VS.

Ander slecht nieuws waar beleggers mogelijk naar kijken, is dat Exxon waarschuwt dat - door de crisis op de olie- en gasmarkt - het potentieel tot 30 miljard op zijn gasreserves moet afboeken.

Big Tech valt tegen

Een van de redenen dat de beurzen zakken zijn de tegenvallende cijfers van Big Tech. Apple zag de grootste daling in twee jaar van de kwartaalverkoop van de iPhone. Dat ligt mede aan de late lancering van de nieuwe 5G-toestellen. Bovendien durfde de gigant geen omzetprognose te geven voor het huidige kwartaal.

Ook Amazon stelde teleur. Het ziet zijn kosten met betrekking tot corona flink stijgen. De e-commercespeler gaat dit kwartaal 4 miljard dollar uitgeven aan coronagerelateerde kosten.

Tot slot viel het rapport van Facebook tegen. De socialemediareus waarschuwde voor een moeilijker 2021 en gaat ruim 6 procent lager.

Het enige Big Tech-bedrijf dat na de cijfers kan stijgen, is Google-moeder Alphabet . De groep klopte de verwachtingen met de kwartaalomzet doordat bedrijven weer gingen adverteren op de zoekmachine en op Youtube. Het aandeel stijgt 4 procent op een dalende beurs.

Walmart

De supermarktketen Walmart haalt alle wapens uit de schappen. Bij ons is het ondenkbaar dat ze in de rekken zouden liggen, maar in Amerika is dat net omgekeerd. Walmart nam het besluit vanwege de toenemende sociale onrusten in de VS in aanloop naar de verkiezingen. De supermarktgigant zegt zijn klanten en medewerkers te willen beschermen tegen mogelijk geweld. Klanten die ernaar vragen, zullen bij bepaalde vestigingen wel nog wapens kunnen kopen, maar niet vanuit de schappen.

Schermvullende weergave Uitgestalde wapens bij Walmart. ©Getty Images

In de VS nemen de spanningen toe in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgende dinsdag. Er heerst een steeds grotere angst dat winst van de ene kandidaat leidt tot grote onvrede bij de achterban van de andere, waardoor rellen kunnen uitbreken.