ExxonMobil wint dankzij groene plannen

Wall Street klimt hoger na een verliesdag. ExxonMobil weet beleggers te bekoren met groene plannen. Het softwarebedrijf Salesforce geeft een winstalarm uit en levert stevig in.

Wall Street gaat hoger rond 16.45 uur. De Dow Jones wint 1 procent, de S&P500 klimt 1 procent hoger en de Nasdaq veert 1,2 procent op. Daarmee herstellen de beurzen wat van hun rode dag gisteren. Toen liet de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, weten in een hoorzitting in de Senaat dat er mogelijk een snellere afbouw van de obligatieaankopen komt.

Powell is van plan de versnelling van de afbouw al op de volgende rentevergadering te berde te brengen. Hij spreekt over een beëindiging 'enkele maanden vroeger' dan gepland. Als de Fed zijn aankopen vanaf november maand na maand met 15 miljard dollar afbouwt, zouden de obligatieaankopen volgens de huidige timing in juni stilvallen. Powell zei ook dat hij tegen de volgende rentevergadering, over een tweetal weken, meer data en informatie hoopt te hebben over omikron.

ExxonMobil

ExxonMobil vlamt 3 procent hoger. Het grootste oliebedrijf van de VS maakte plannen bekend om fors te investeren in lage-emissieprojecten nu de raad van bestuur vervangen is onder druk van meer klimaatbewuste investeerders.

Exxon zegt dat het de uitstoot van CO 2 wil verminderen met 15 tot 20 procent ten opzichte van 2016. Dat wil het doen tegen het einde van dit jaar, bijna vier jaar eerder dan in de vorige prognose. Nu het meer richting milieuvriendelijkere projecten beweegt, voorziet het bedrijf dat de markt voor CO 2 -opslag zal klimmen naar 2.000 miljard dollar.

De kapitaaluitgaven zullen volgens het bedrijf de komende jaren schommelen tussen 20 en 25 miljard dollar per jaar. De uitgavenboost zal volgens de onderneming leiden tot een tweecijferige groei, zelfs als de olieprijs zou dalen naar 35 dollar per vat. Dat neemt bij aandeelhouders zorgen weg over de betaalbaarheid van de dividenden.

'De herstelde kracht van onze balans en een verbeterde financiële prognose ondersteunen onze investeringen in projecten met een hoog rendement', zegt CEO Darren Woods.

Salesforce

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce , dat diensten voor klantenbeheer (CRM) aanbiedt, voorspelt voor het lopende vierde kwartaal een lagere winst dan die waar analisten tot dusver van uit waren gegaan. Het rekent op een winst per aandeel tussen 72 en 73 cent, terwijl de consensusverwachting op 81 cent stond. Salesforce zegt onder zware concurrentie te lijden, onder meer van Microsoft.

Salesforce maakte dinsdag ook bekend dat topman Marc Benioff een co-CEO naast zich krijgt, met name Bret Taylor. Die werd maandag nog benoemd tot voorzitter van Twitter.