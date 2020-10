FDA keurt Gileads remdesivir goed

De Amerikaanse FDA gaf eerder al 'emergency use' goedkeuring voor remdesivir van Gilead , zodat ziekenhuizen het medicijn mochten gebruiken bij opgenomen patiënten hoewel er geen officiële goedkeuring was. Nu heeft de geneesmiddelenwaakhond het medicijn officieel groen licht gegeven.

Remdesivir is een geneesmiddel dat via de aderen wordt ingespoten en dat het herstel van patiënten kan verkorten. Dat is beter voor de patiënt, maar ook beter voor de ziekenhuisbezetting. Het middel is ook gebruikt bij de Amerikaanse president Donald Trump toen hij opgenomen werd met een corona-infectie.