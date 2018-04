Facebook leidt techsector hoger

De korf van technologieaandelen is de beste presteerder van de S&P 500 en stijgt met 2,1 procent. Het beleggersoptimisme wordt verklaard door sterke resultaten van Facebook en de chipmaker Qualcomm die de impact van regulaties en doemberichten over een instorting van de Iphonemarkt wat temperen.

Het steraandeel is Facebook met een winst van 9 procent. eleggers sluiten de sociale mediagigant opnieuw in de armen nadat uit de resultaten bleek dat het dataschandaal geen significante impact heeft gehad op de groei van het aantal gebruikers.

General Motors is een opvallende daler na teleurstellende kwartaalresultaten. De grootste Amerikaanse autobouwer neemt over het eerste kwartaal een stevige last in de boeken voor Zuid-Korea, waar de autobouwer met de vakbonden een drastische herstructurering van de onrendabele lokale fabrieken onderhandelt.