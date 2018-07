Facebook lijdt grootste beursverlies ooit, analisten zien koopkans

De aandelenanalisten zien koopkansen in de forse pandoering die Facebook krijgt op de beurs.

De aandelen Facebook krijgen een half uur na de openingsbel een dreun van bijna 20 procent , waardoor 120 miljard dollar beurswaarde verloren gaat. Daarmee is het sociale netwerk het allereerste bedrijf ter wereld dat in één dag meer dan 100 miljard marktwaarde kwijtspeelt . Het vorige record van bijna 100 miljard stond op naam van de chipmaker Intel.

'Facebook heeft de meeste problemen aan zichzelf te wijten ', stelt het beurshuis Baird. 'Het sociale netwerk offert bewust marges op om het aantal gebruikers op te drijven. Op lange termijn is dat wellicht een goede beslissing.'

Interactie

'De terugval van het aandeel is een koopgelegenheid ', zegt ook Suntrust Robinson. 'Facebooks nadruk op content die meer in interactie gaat met de gebruikers en het promoten van verhalen op zijn eigen dienst News Feed zal de omzet op lange termijn ondersteunen.'

Na de slechte kwartaalcijfers hanteert nog 88 procent van de analisten een koopadvies voor Facebook. Amper 4 procent raadt aan te verkopen. Verschillende analisten wijzen erop dat de koers-winstverhouding gezakt is tot 25, wat relatief laag is voor de wereldleider in sociale media.