Facebook verliest 43 miljard dollar beurswaarde

Beleggers sturen het aandeel Facebook lager nadat de groei in het vierde kwartaal vertraagde.

Wall Street blijft met het coronavirus in het hoofd zitten. Tesla schiet vooruit na mooie kwartaalcijfers.

Amerikaanse beleggers krijgen het wederom benauwd van het coronavirus. De nationale gezondheidscommissie van China bevestigde donderdag dat het dodental als gevolg van het virus is opgelopen tot 170. De markten zijn vooral bezorgd over de toekomstige winsten van bedrijven en de economische groei. Beiden kunnen door het virus worden aangetast wanneer overheden het economische verkeer gedeeltelijk moeten stilleggen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De Dow Jones verliest 0,3 procent.

Facebook

Beleggers gooiden het aandeel Facebook bij opening het raam uit: het aandeel tuimelde 8 procent. Daarmee was de groep plots 43 miljard dollar (38 miljard euro) minder waard. Inmiddels is het aandeel iets hersteld, maar het noteert nog altijd ruim 6 procent lager.

Het bedrijf kwam gisteravond nabeurs met kwartaalcijfers. Die waren an sich nog niet zo slecht, want op bijna alle vlakken scoorde de onderneming net iets boven de verwachting. Mogelijk kregen beleggers een aha-erlebnis toen ze de omzetstijging van 25 procent zagen. Dat klinkt spectaculair, maar die groei was wel de traagste ooit.

Het aantal gebruikers van de producten van Facebook kwam uit op 2,89 miljard (+9%). Maar de groei begint te vertragen op zijn belangrijkste sociale netwerk. Dat is een probleem omdat daar het grootste deel van de advertentieverkopen op gerealiseerd wordt.

Facebook waarschuwt al een aantal kwartalen dat het lastig zal zijn om het groeitempo hoog te houden. Dat komt omdat de meeste internetgebruikers al een account hebben bij een van de platformen van Facebook. Daardoor is het voor de groep ongemakkelijk om nieuwe inkomstenbronnen te vinden. Zodoende experimenteert de onderneming met nieuwe concepten zoals artificiële intelligentie en e-commerce.

Verder ligt de socialmediareus in het vizier van de wetgevers wegens schendingen van de privacy. Het bedrijf meldde dat het een schikking trof met het Amerikaanse gerecht voor 550 miljoen dollar in een groepsgeding rond het verzamelen van biometrische gegevens van gebruikers. Volgens de advocaten van de klagers gaat het om de grootste schikking ooit in een consumentenzaak.

Topman Mark Zuckerberg gaf aan dat hij zich niet zomaar zal laten kisten door zijn criticasters. 'Mijn doel voor het volgende decennium is niet langer geliefd te zijn, maar om begrepen te worden. Om het vertrouwen van mensen te verdienen moeten ze je niet aardig vinden maar begrijpen waar je voor staat.', zei Zuckerberg tijdens een analistencall.

Tesla

We weten dat de auto's van Tesla - als ze in de sportmodus staan - snel kunnen optrekken. Dat gebeurt vandaag ook met het aandeel, dat racet ruim 10 procent hoger. De geur van brandend rubber komt nadat de autobouwer gisteren met mooie resultaten kwam, waarbij analisten het nakijken hadden.

De winst per aandeel bedroeg 2,14 dollar, waar analisten rekenden op 1,74 dollar. De omzet steeg met 2 procent naar 7,4 miljard dollar. Marktvorsers hadden een omzet van 7,05 miljard dollar voorzien.

Op de beurs maakt Tesla al een tijdje een opwaartse rit. Sinds midden oktober steeg het aandeel 122 procent. Het aandeel zat in de lift omdat Tesla in het derde kwartaal verrassend winst maakte.

Tesla overhandigde in de laatste drie maanden van 2019 112.095 voertuigen aan hun nieuwe eigenaar. Dat is een kwartaalrecord. In heel 2020 wil Tesla 500.000 auto's afleveren.

In de marge kondigt Tesla aan dat het zich voorbereidt op de productie van de nieuwe compacte SUV Model Y. Die wordt gebouwd in Californië, maar ook in een fabriek die de autobouwer in Duitsland zal neerpoten.