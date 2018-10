Fagron blijft iets onder de verwachtingen

De specialist in apothekersbereidingen ziet de sterke groei in Brazilië door de tuimelende peso volledig uitgewist.

Naar goede traditie is Fagron het eerste Belgische bedrijf dat beleggers kort inzage verschaft over de activiteiten in het pas afgesloten kwartaal. De kwartaalomzet van de specialist in apothekersbereidingen steeg met 11,8 procent naar 114,9 miljoen euro, iets minder dan de 116,2 miljoen euro waar de analisten gemiddeld op rekenden.

VAN LAAG- NAAR HOOGVLIEGER Fagron heeft de voorbije paar jaar op de beurs een achtbaanrit beleefd. Begin 2016 bezweek de groep bijna onder een serie faliekant uitgedraaide overnames en een torenhoge schuldenlast. Ondernemer Filip Balcaen en private-equitygroep Waterland brachten begin 2016 redden de groep, via een kapitaalverhoging van 200 miljoen tegen bodemprijzen. Sindsdien kende het aandeel een ware heropstanding, waarbij er zelfs weer ruimte was voor overnames.

Vooral in de Verenigde Staten bleef de groei iets bij de verwachtingen achter. Let wel: de omzet ging er een forse 64 procent hoger naar 30,4 miljeon euro. Maar analisten hadden op nog iets méér gerekend, nu de nieuwe megavestiging voor steriele bereidingen in de stad Wichita stilaan op volle toeren begint te draaien. Die fabriek moet de komende jaren een belangrijke omzet- en winstmotor worden.

Bij constante wisselkoersen boekt Fagron nog altijd een stevige organische groei van 10 procent, in lijn met de verwachtingen.

Maar die wisselkoersen zijn nu eenmaal niet constant en zwiepten zeker deze zomer met groeimarktcrisissen allerhande meer dan ooit alle richtingen uit.