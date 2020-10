Fagron zoekt nieuwe overnameprooien in Israël

Fagron is het allereerste Brusselse beursbedrijf dat met resultaten komt over het derde kwartaal. Daarin meldt de leverancier aan apotheken een omzetgroei van 10,7 procent bij constante wisselkoersen naar 135,1 miljoen euro.

We blijven alert voor overnamekansen in Israël.

Fagron zag zijn verkoop meedeinen op het ritme van het coronavirus. 'Naarmate de besmettingen toenamen, steeg ook de verkoop van onze corona-gerelateerde producten als vitamines, handgels en pijnstillers', aldus het persbericht. Maar naarmate de pandemie in intensiteit toenam, daalde ook de verkoop van onze producten die betrekking hebben op planbare zorg. Vooral in Nederland bleek dat een pijnpunt. 'Beide bewegingen hebben geen impact op de brutomarge', aldus Fagron dat alleen omzetcijfers rapporteert.

Fagron integreerde zijn sectorgenoot Pharma Tamar, een apotheekbereider uit Tel Aviv die het in augstus overnam en waarmee het zijn eerste stappen zet in Israël. De overname noopt Fagron tot een ingreep in zijn structuur. De regio EMEA, waartoe Israël behoort zal onder rechtstreeks toezicht van CEO Rafael Padilla komen. 'Israël blijft een markt waar we alert zijn op overnamekansen', aldus de CEO.