Familie Boone casht ruim 300 miljoen op Lotus Bakeries

Door de operatie stijgt het percentage vrij verhandelbare aandelen (in het jargon de freefloat) naar 50 procent. 'We willen met deze private plaatsing de liquiditeit van het aandeel verhogen en de aantrekkingskracht voor buitenlandse beleggers verhogen', zegt CEO Jan Boone in een persbericht. Het is een publiek geheim dat Lotus een Bel20-zitje ambieert.