Familie De Pauw casht 15 miljoen op WDP

WDP, dat in 1999 naar de beurs trok, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verhuur van logistiek vastgoed. Dat varieert van traditionele opslaghallen over koelcellen voor de opslag van geneesmiddelen. In de herfst van vorig jaar werd het bedrijf nog gelauwerd als Onderneming van het Jaar, onder andere dankzij de opmerkelijke groei in Nederland. Sinds begin 2009 verdrievoudigde het aandeel in waarde.