Familie March bepaalt lot Spaanse beurs

De beurgenoteerde holding Alba van de Spaanse familie March is met een belang van 12 procent de enige referentieaandeelhouder van de beurs van Madrid. Zij bepaalt in grote mate met wie de Spaanse beurs in zee zal gaan.

Er is een overnamestrijd losgebarsten om de Spaanse beurs, Bolsas & Mercados Españoles (BME). De Zwitserse beurs biedt 2,84 miljard euro cash - een premie van 34 procent op de slotkoers van vrijdag - en doorkruist zo de plannen van Euronext . De uitbater van onder meer de Brusselse, Amsterdamse en Parijse beurzen kondigde maandag voorbeurs aan ook gesprekken aangeknoopt te hebben met BME. Het is in deze strijd dat de holding Alba een cruciale rol speelt. Maar op welke terreinen is de holding nog actief en wie is er de eigenaar van?

Wie wil beleggen in de Spaanse economie, kan dat doen via een tracker op de Spaanse beursindex Ibex, maar evengoed via het aandeel Corporacion Financiera Alba . De holding met meer dan 4,2 miljard euro activa is zeer gediversifieerd en bezit belangen in onder meer de staalgroep Acerinox, het grootste Spaanse IT-bedrijf Indra, de voedingsreus Ebro, of het telecombedrijf Euskaltel. Alba is ook voor een klein deel buiten Spanje actief. Het is onder meer een grote aandeelhouder van de Scandinavische beveiligingsgroep Verisure en de Nederlandse vrachtwagenspecialist Terberg.

De familie March kent de rijkste Belgische familie, de Frères, goed. Recent haalde Alba samen met de Frère-holding GBL en de investeringsmaatschappij EQT van de Wallenbergs uit Zweden de pretparkengroep Parques Reunidos van de beurs. Ook het Belgische Bobbejaanland zit daardoor in hun portefeuille. Net als de Frères, ambiëren de Marches steeds een zitje in de raad van bestuur van de bedrijven waarin ze participeren.

Franco

De stamvader van de familie is Juan March Ordinas. Hij richtte in 1926 op zijn geboorte-eiland Mallorca Banca March op, nog steeds een van de grootste banken in Spanje. De financiële instelling is eigendom van de familie, maar zit niet in de holding Alba. March financierde de troepen van de latere dictator Francisco Franco. In de tweede wereldoorlog koos hij de kant van de geallieerden. Hij kreeg 10 miljoen dollar van de Britse regering om de Spaanse generaals te beïnvloeden om zich niet bij de asmogendheden aan te sluiten.

In de jaren vijftig was Cementos Alba een van de grootste participaties van de groep. De familie verkocht de cementreus, die nu deel uitmaakt van LafargeHolcim , en gebruikte de opbrengst voor het uitbouwen van de huidige holding Alba.

Casa March

De nakomelingen van Juan March bouwden het fortuin verder uit. De familie is na Amancio Ortega van de kledingreus Inditex (Zara) de rijkste in Spanje met een geschat vermogen van bijna 6 miljard euro. De tuinen van hun Casa March, een reusachtige villa in Mallorca uit 1915, zijn toegankelijk voor het grote publiek.