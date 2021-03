Familie Sioen heropent exitbod

In haar poging het gelijknamige bedrijf van de beurs te halen haalde de familie Sioen na een eerste aanvaardingsperiode 93,5 procent van de aandelen binnen. Ze heropent het bod in de hoop een hoger percentage binnen te halen.

De familie Sioen kreeg na een eerste aanvaardingsperiode 93,52 procent van haar bedrijf in handen. Het zal resterende aandeelhouders nog een tweede kans geven om in te tekenen. Het bod (27 euro per aandeel) wordt heropend vanaf 10 maart en zal lopen tot en met 24 maart.

De familie mikte initieel op een drempel van 95 procent, maar blijft daar dus onder. Het laat die drempelvoorwaarde vallen in het heropende bod. 'We willen aandeelhouders die nog niet intekenden alsnog de kans geven', aldus topvrouw Michele Sioen in een persbericht.