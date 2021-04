Familie kan Sioen van de beurs halen

Sihold, de holding van de familie Sioen, is er na de verhoging van zijn bod en het aanschrijven van de resterende aandeelhouders in geslaagd genoeg aandelen te verzamelen om het textielbedrijf van de beurs te halen.

Sihold heeft na de afsluiting van het heropende bod tegen 27 euro per aandeel 97,71 procent van Sioen in handen. Dat is genoeg om een uitrookbod te lanceren op de overige aandelen. Sihold had na twee eerdere biedperiodes 96,08 procent van de aandelen verworven. Dat was boven de vereiste minimumdrempel van 95 procent. Maar om een uitrookbod te lanceren met nadien een schrapping van de beursnotering, moest de familie ook 90 procent van de 'free float' - het percentage aandelen bij het brede publiek - verwerven. Dat bracht de drempel op 96,62 procent.