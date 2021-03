Fed zet banken op verlies

Wall Street staat er gemengd bij. Bankaandelen verliezen terrein nadat de Amerikaanse centrale bank een kapitaalversoepeling niet heeft verlengd. Amazon en Netflix staan op het kooplijstje van Morgan Stanley.

De Amerikaanse beurzen openden in de min, maar staan er inmiddels wat gemengd bij. De industriegraadmeter Dow Jones verliest rond 17.00 uur 0,4 procent, terwijl de S&P500 en de Nasdaq klimmen met respectievelijk 0,1 en 0,6 procent. De technologiebeurs Nasdaq herstelt daarmee van een klap van 3 procent op donderdag, nadat de Amerikaanse rente stevig was gestegen. Een stijgende rente is slecht voor techaandelen omdat die de toekomstige winsten minder waard maakt (zie video links).

Wat gebeurt er met tech?

Bankaandelen lager

De bankaandelen gaan lager. Dat lijkt te maken te hebben met nieuws van de Amerikaanse centrale bank (Fed): die zegt vrijdag dat ze haar speciale kapitaalregel voor de pandemie niet verlengt. Door die regel hoefden banken minder kapitaal aan te houden voor staatsobligaties en andere bezittingen. Daardoor hadden ze meer ruimte om voldoende geld uit te lenen aan bedrijven en particulieren die getroffen werden door de pandemie.

JPMorgan verliest 2,7 procent, Goldman Sachs gaat 1 procent lager en Wells Fargo zakt 2,1 procent. Handelaren waarschuwen dat het niet verlengen van de bijzondere voorwaarden negatieve effecten kan hebben. Banken kunnen besluiten een deel van hun staatsobligaties af te bouwen. Daardoor kunnen de langetermijnrentes - die de afgelopen weken al stevig zijn opgelopen - verder klimmen.

Toch is er voorlopig nog geen grote stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente te zien. De rente klimt met 2 basispunten tot 1,73 procent.

Amazon en Netflix op kooplijst

De internetreus Amazon en de comakijkkoning Netlix staan op het favorietenlijstje van Morgan Stanley met 30 namen voor het jaar 2023. De lijst bevat 'kwaliteitsaandelen om voor een lange periode aan te houden'. Dat meldt de zakenbank in een rapport. 'We zijn optimistischer over het economische herstel dan de consensus. Een sterke groei steunt een positieve blik op aandelen, maar ons aandelenteam denkt dat het sterke herstel al voor een groot deel in de koersen verwerkt zit.' Daardoor is het volgens Morgan Stanley belangrijk de juiste aandelen te kiezen.

Amazon zou volgens de analisten blijven profiteren van de wereldwijde omslag naar e-commerce. 'We zijn ook aangemoedigd doordat Amazon investeringen doet in zijn logistiek om zijn activiteiten verder uit te breiden.' De zakenbank wijst erop dat het bedrijf daardoor ook sneller kan leveren.

Volgens Morgan Stanley is Netflix de duidelijke leider in streaming. 'Het bedrijf profiteert van schaalvoordelen en van het zelf produceren van series en films. Dat zijn grote voordelen voor het bedrijf die voor een sterke groei zorgen.' In het rapport worden ook nog andere namen genoemd zoals de Google-moeder Alphabet, de schoenenreus Nike en het creditcardbedrijf Visa.

Amazon wint 0,4 procent en Netflix 0,7 procent.

Tesla en de Chinese ban

Het aandeel Tesla gaat - na een daling van bijna 7 procent donderdag - 0,6 procent lager na een bericht dat de suggestie wekt dat de Chinese overheid de voertuigen van de autoproducent wil weghouden van zijn militaire basissen en andere belangrijke plekken. Het persbureau Bloomberg zegt dat de ban die deze week in is gegaan te maken heeft met zorgen dat de camera's op de auto's gevoelige informatie verzamelen. Die zou dan in de servers van Tesla terechtkomen.

De ban komt na een bericht van Reuters dat een van de rivalen van Tesla in China, Geely, van plan is een reeks nieuwe elektrische hoogwaardige voertuigen uit te brengen. Geely heeft een meerderheidsbelang in Volvo en een belang van bijna 10 procent in het Duitse Daimler. Het bedrijf is al langer van plan om duurdere auto's te produceren, net als zijn Chinese rivaal NIO . Dat laatste bedrijf waarschuwde eerder deze maand dat de autoverkoop in China kan vertragen in het eerste kwartaal, nadat het een groter dan verwacht verlies had gepubliceerd over de laatste drie maanden van 2020.