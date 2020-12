FedEx glijdt onderuit

Wall Street noteert in het rood. FedEx ziet de winstmarge fors verslechteren. BioTelemetry vliegt hoger na het bericht dat Philips het bedrijf overneemt.

De Amerikaanse beurzen gaan lager alhoewel een stimuleringsplan voor de Amerikaanse economie binnen handbereik ligt volgens de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell. Republikeinen en Democraten zijn er echter nog niet helemaal uit. Er is nog een weekendje werk om een deal door het Congres te krijgen.

De Dow Jones zakt rond 17.15 uur met 0,7 procent.

In New York verliest FedEx 5 procent. De kwartaalresultaten die de pakjesvervoerder donderdag na de slotbel van Wall Street vrijgaf, waren in se wel beter dan verwacht, maar de winstmarge van de divisie Ground verslechterde fors.

FedEx realiseerde in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/2021 een omzet van 20,6 miljard dollar. Analisten hadden slechts 19,4 miljard dollar verwacht. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 4,83 dollar per aandeel, mede dankzij een belastingmeevaller van 71 cent per aandeel. Volgens Bloomberg stond de gemiddelde analistenverwachting op 4,01 dollar.

De massale aanvoer van pakjes leidde echter tot hogere kosten in de divisie Ground, die een groot deel van de Amerikaanse e-commercebestellingen verwerkt. De winstmarge kwam er uit op 7,5 procent tegen nog 11,8 procent in het voorgaande kwartaal. FedEx moest extra personeel en transport inhuren.

FedEx gaf geen prognose voor het lopende boekjaar, dat eind mei 2021 afloopt. Die onzekerheid verklaart mede de koersval.

BioTelemetry

BioTelemetry schiet 17 procent hoger na het bericht dat Philips het bedrijf overneemt. Philips betaalt 72 dollar per aandeel voor de groep die systemen vervaardigt om hartpatiënten op afstand in het oog te houden. De transactie zal naar verwachting tegen het eerste kwartaal van 2021 zijn afgerond.

De analysesystemen van BioTelemetry kan Philips toevoegen aan zijn grote arsenaal aan apparatuur die dokters en verplegers in staat stel in realtime verzorging op afstand te bieden over de cloud.