FedEx keldert na slechte resultaten

Beleggers zijn weer in goede stemming. Een Britse waakhond wil Google en Facebook aanpakken.

Het optimisme op de Amerikaanse beurzen houdt aan, nadat de VS en China het vorige week eens raakten over een 'fase 1'-handelsakkoord. Daarmee verdwijnt een belangrijke bedreiging voor de wereldeconomie en de financiƫle markten. De Dow Jones wint 0,1 procent.

FedEx

De Amerikaanse pakjesvervoerder FedEx keldert bijna 10 procent na de publicatie dinsdagavond nabeurs van erg zwakke kwartaalcijfers. FedEx speelde dit jaar de internetgigant Amazon kwijt als grote klant, omdat de webwinkel een eigen beleveringsnetwerk aan het uitbouwen is. Tegelijk moet de pakjesgroep investeren in de boomende internethandel en ondervindt zij last van zwakke prijzen, de handelsoorlog en de onfortuinlijke timing van Thanksgiving in de VS. Het feest viel dit jaar bijna een week later dan vorig jaar, zodat het eindejaarskoopseizoen korter is.

De resultaten van FedEx zijn adembenemend slecht. Amit Mehrotra Analist Deutsche Bank

In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 daalde de omzet van 17,8 naar 17,3 miljard dollar en halveerde de operationele winstmarge van 7,5 naar 3,9 procent.

Voor het tweede kwartaal op rij verlaagde FedEx zijn winstprognose voor het hele boekjaar. Het bedrijf verwacht nu hoogstens 11,50 dollar per aandeel. Drie maanden geleden rekende FedEx nog op 13 dollar.

Amit Mehrotra, een analist van Deutsche Bank, heeft het over 'adembenemend slechte' resultaten. 'De winst lijkt in vrije val en het management verschaft maar weinig duidelijkheid over de duur van de inzinking en over wat tot een herstel kan leiden.'

Google en Facebook

Verder zijn Google en Facebook in het nieuws. In het VK komen er voor de twee techreuzen mogelijk strengere regels. Volgens de Britse mededingingsautoriteit (CMA) hebben de giganten een te dominante positie op de markt van de onlineadvertenties.

Volgens de CMA had Google in 2018 meer dan 90 procent van de markt voor onlinezoekadvertenties in handen, waarmee het een omzet van 6 miljard pond (7,1 miljard euro) boekte. De waakhond zegt verder dat Facebook goed was voor bijna de helft van alle getoonde advertenties.

Voorts maakt de mededingingsautoriteit zich zorgen om de privacy van de gebruikers. Ze stelt dat bij veel mensen het idee leeft dat ze geen enkele controle meer hebben over hun persoonlijke data als ze de platformen van techgiganten gebruiken. Zowel Facebook als Google zegt te willen samenwerken met de beleidsmakers.