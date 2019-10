Financiële onzekerheid deelt Exmar forse tik uit

De Tango FLNG is niet volledig operationeel in Argentinië.

De martitieme gasgroep Exmar lijkt financieel nog niet op het droge. De terugbetaling van een onderpand loopt vertraging op en de huurder van de drijvende hervergassingsfabriek doet moeilijk.

Exmar kwam maandagavond onverwacht met een financiële update, waaruit blijkt dat de financiële toestand van de Antwerpse scheepvaartgroep nog altijd vrij precair is. Een gevolg van de zware investeringen in twee tuigen – de drijvende LNG-fabriek ‘Tango FLNG’ en een drijvende hervergassingseenheid (FSRU) – en tegenvallende marktomstandigheden. Het aandeel staat onder druk.

Het goede nieuws is dat de Tango FLNG sinds begin deze maand in Argentinië op volle toeren draait en volop LNG (vloeibaar aardgas) produceert. Om het tuig deels te financieren ging Exmar bij Bank of China en Deutsche Bank een lening van 200 miljoen dollar aan. Als zekerheid voor de terugbetaling werden hiervoor ook fondsen geblokkeerd.

Toen in juni bleek dat de Tango FLNG goed werkte, kon Exmar aanspraak maken op een gedeeltelijke vrijgave van die geblokkeerde fondsen (40 miljoen dollar in een eerste fase). De Chinese kredietverzekeraar Sinosure moet hiervoor zijn toestemming geven, maar de onderhandelingen daarover lopen nog steeds. Exmar hoopte de eerste schijf al in het derde kwartaal te ontvangen, maar het zal dus later zijn.

Parallel hiermee onderhandelt de Antwerpse groep met verschillende financiële instellingen over de herfinanciering van de Tango FLNG.

FSRU

Een tweede probleem draait rond de drijvende hervergassingsfabriek (FSRU), bekend onder de codenaam S188. Deze eenheid is sinds oktober 2018 onder contract bij grondstoffenhandelaar Gunvor. Die wou de FSRU positioneren in Bangladesh, maar die opdracht ging niet door. Gunvor betaalt intussen huur – circa 23 miljoen dollar op jaarbasis – maar het tuig is voorlopig niet operationeel.

Om zijn financiële situatie te verbeteren heeft Exmar de FSRU-barge verkocht aan het Chinese CSSC en teruggeleased, een 'sale and leaseback'-deal die 155 miljoen dollar moet opbrengen. De financieringsdocumenten voor deze deal zijn ondertekend, maar de afwikkeling is nog niet rond.

Huurder Gunvor moet nog de ‘security documents’ ondertekenen, maar doet daarover moeilijk. De groep komt met juridische argumenten op de proppen ‘die tot arbitrage zouden kunnen leiden’. Zolang Gunvor niet heeft getekend, krijgt Exmar zijn geld niet.

Exmar had erop gerekend de CSSC-financiering vóór eind september te kunnen opnemen. De opnameperiode is intussen wel verlengd tot eind oktober.

Onder deze omstandigheden heeft Exmar ervoor geopteerd een overbruggingskrediet van 30 miljoen dollar dat oorspronkelijk op 30 september verliep, met een maand te verlengen.

Gunvor

Analist Cédric Duinslaeger van KBC Securities maakt zich niet zozeer zorgen over de goedkeuring door Sinosure van de vrijgave van een deel van de geblokkeerde fondsen. De Tango FLNG is immers operationeel en produceert sinds 9 september.

De problemen met Gunvor daarentegen zijn ‘nieuw en onverwacht’ en het is volgens Duinslaeger niet gemakkelijk om de gevolgen in te schatten.

Beide zaken zorgen er echter voor dat Exmar met liquiditeitsproblemen kampt en dat de financiële situatie van het bedrijf van Nicolas Saverys moeilijk blijft.