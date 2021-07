Fintechspeler Wise vangt droomwaardering bij Londense beursgang

Ondanks een tanende beleggersinteresse voor beursnieuwkomers maakt Wise een knallend debuut in Londen. De Estse fintechspeler vangt via een zeldzame directe notering een beurswaarde van 8 miljard pond (9,4 miljard euro).

Wise, dat tot eerder dit jaar TransferWise heette, maakt met zwier zijn debuut in Londen. Het Estse bedrijf biedt internationale geldtransfers en bankdiensten aan in meerdere valuta aan consumenten en bedrijven.

Wise koos niet voor een klassieke beursnotering, maar een directe listing. Daardoor kon het beginnen te handelen op de London Stock Exchange zonder nieuwe aandelen uit te geven en zonder voorafgaand orderboek. De openingsprijs van 800 pence (8 pond) per aandeel werd bepaald via een drie uur durende openingsveiling, waarbij de verkopende aandeelhouders hun aandelen meteen op de markt verkochten.

Tegen die eerste koers is het Estse fintechbedrijf 8 miljard pond (9,4 miljard euro) waard. Dat is ruim het dubbele van de 3,6 miljard pond (4,2 miljard euro) die het vorige zomer kreeg opgekleefd bij een private kapitaalronde. Het succes van de beursgang contrasteert met een reeks teleurstellende beursintroducties in de voorbije weken.

'Met deze koers noteert Wise meteen tegen een multiple (een waarderingsratio, red.) die voorbehouden is voor de crè­me de la crème in de sector: spelers als Adyen en Square', reageert Patrick Basiewicz, een analist bij de Britse broker FinnCap.

Belgisch kantje

'Wise is opgericht om het probleem op te lossen van de miljarden die elk jaar onbewust aan verborgen kosten worden uitgegeven bij het wisselen van valuta. Dat zijn de miljarden waar we het meest om geven, ook nu nog', verklaarde Kristo Käärmann, de CEO van Wise. Samen met medeoprichter Taavet Hinrikus geldt Käärmann als rijkste man van Estland.

Onder de vroege investeerders in hun bedrijf zitten ronkende namen als de miljardair Peter Thiel en investeringsfondsen als het Amerikaanse Andreessen Horowitz en het Britse Baillie Gifford. Het bedrijf heeft ook een Belgisch kantje: het vestigde zijn Europese uitvalsbasis na de brexit in Brussel.

Het geldtransferbedrijf richt zich vooral op meer vermogende klanten dan de traditionele transferdiensten zoals Western Union, die vooral gebruikt worden door migranten om geld over te maken aan familie in hun thuisland. Wise beschouwt commerciële banken als zijn grootste rivalen. Ook dat verklaart de keuze voor een directe notering. Daarmee hoef je als bedrijf geen beroep te doen op begeleidende banken om het orderboek te vullen.

De Britse regering is erop gebrand om meer technologiebedrijven warm te maken om in Londen te noteren. Zo wil ze de Britse beurs levendig houden in postbrexittijden. De Financial Conduct Authority, de Britse financiële waakhond, maakte eerder deze week een reeks voorstellen bekend om de drempel te verlagen. Bedrijven zouden niet langer verplicht worden om minstens 25 procent van hun kapitaal naar de beurs te brengen (free float). Die vereiste zou dalen naar 10 procent.