Fiscaalvriendelijk dividend Cofinimmo stapje dichterbij

'De vraag is niet of we 60 procent zorgvastgoed halen, maar wanneer', zegt Jochem Binst, hoofd investor relations van Cofinimmo.

De vastgoedgroep Cofinimmo heeft in de Franse regio Normandiƫ vier woon-zorgcentra en een gebouw met assistentiewoningen gekocht. De investering inclusief de afwerking van een gebouw in aanbouw 44 miljoen euro. De zorgsites zijn al verhuurd aan de uitbater DomusVi. Voor alle sites is een huurovereenkomst van 12 jaar gesloten.

De nieuwe investering verhoogt het aandeel van het zorgvastgoed in de portefeuille. Dat aandeel bedroeg eind september 58 procent. Binst zegt dat dat percentage voor het einde van het vierde kwartaal 'neigt naar 59 procent' en voorspelt een verdere stijging. 'De vraag is niet of we 60 procent halen, maar wanneer. Ons doel is veel hoger. We willen in Europa onze positie van leider voor zorgvastgoed versterken.'

Dat is goed nieuws voor particuliere beleggers. Als zorgvastgoed minstens 60 procent van de totale portefeuille vertegenwoordigt, bedraagt de roerende voorheffing op dividenden slechts 15 in plaats van 30 procent.

Dat betekent niet noodzakelijk dat aandeelhouders van Cofinimmo al in de nabije toekomst kunnen genieten van lagere roerende voorheffing. Cofinimmo beschouwt ook sport- en wellnesscentra als zorgvastgoed. Het is niet zeker dat de overheid dat ook vindt. Sport- en wellnesscentra vertegenwoordigen 2 procent van de portefeuille. Voorts is het niet duidelijk of de overheid dokterspraktijken als zorgvastgoed beschouwt. Het beurshuis KBC Securities berekende dat het gewicht van zorgvastgoed 3 procentpunten lager is dan wat Cofinimmo zegt.