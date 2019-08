Flashcrash voor het aandeel KBC

De bank ging vrijdagochtend plots 4,5 procent onderuit.

Na de flinke verliessessie van woensdag en het kleine verliesje van donderdag staan de Europese beurzen vrijdag weer in het groen. Gemiddeld spurten de Europese aandelen met 1,2 procent vooruit. De beurzen worden hoger getrokken door de chipsector na goede cijfers van Applied Materials en Nvidia. Ook de hint van de Chinese overheid op een stimuleringspakket voor de economie geeft de aandelenmarkten een zetje.

In België ging de Bel20 rond 13 uur met 1,1 procent hoger.

KBC

Een vrij zeldzaam beursverschijnsel was vanochtend te zien in het aandeel KBC . Het bankaandeel maakte een heuse flashcrash door. Het tuimelde plots om 11.50 uur met 4,5 procent, maar spoedig daarna kromp het verlies tot minder dan een halve procent. Het handelsvolume was op het moment van de crash vijf keer groter dan normaal. De flashcrash is tekenend voor de hoge nervositeit van de aandelenmarkten deze week.

Het aandeel KBC noteert om 13 uur onveranderd. Dit jaar heeft het bankaandeel al bijna 11 procent van zijn waarde verloren.

Galapagos

Galapagos is de primus in de Bel20 met een winst van 2,5 procent. De aanvraag die de biotechspeler en Gilead Sciences hebben ingediend om het reumamiddel filgotinib op de markt te brengen is door de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA aanvaard. Dat maakte Galapagos donderdagavond bekend.

Volgens Sandra Cauwenberghs, aandelenanaliste bij KBC Securities, was het nieuws weinig verrassend en is de positieve beursreactie van vrijdag vooral psychologisch. 'Het is een nieuwe mijlpaal en voor sommige beleggers is dat een reden om te kopen', zegt Cauwenberghs.

De analiste denkt ook te weten waarom de aanvraag in Europa eerder is gedaan dan in de VS. 'Europa is meestal wat trager met het geven van een goedkeuring. Ik vermoed dat ze de aanvraag hier eerder hebben gedaan, zodat het medicijn in Europa op hetzelfde moment kan worden goedgekeurd als in de VS', klinkt het. Cauwenberghs verwacht dat het middel in 2020 op de markt zal komen.

Elia

Verder is er nog nieuws over het aandeel Elia . Citigroup is een beetje op de stroomnetbeheerder uitgekeken, want de bank verlaagt haar advies van 'kopen' naar 'houden'. Volgens analist Akhil Bhattar is de groei voor het bedrijf nog niet voorbij, maar die groei is inmiddels wel in de koers verwerkt.

De koers van Elia is dit jaar al met meer dan 28 procent gestegen. Vrijdag brokkelt het aandeel met 0,5 procent af.

Melexis