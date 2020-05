Flinke coronakater voor AB InBev?

Het virus heeft een duidelijk negatieve impact op de alcohol-industrie. Analisten voorspellen een lagere omzet en winst voor bierreus AB InBev.

Donderdag komt AB InBev met resultaten (7u). Dan zien we welke impact de coronacrisis had op het eerste kwartaal van de bierreus. De consensusverwachting is dat de omzet organisch met 5,4 procent is gekrompen tot 10,86 miljard dollar. De brutobedrijfswinst zou volgens het analistenleger met 14,7 procent zijn gezakt tot 3,78 miljard.

Dat AB InBev in het eerste kwartaal last ondervond van het virus is inmiddels wel duidelijk. De bierbrouwer meldde eerder dat het in januari en februari 285 miljoen aan omzet en 170 miljoen brutobedrijfswinst misliep door de corona-uitbraak in China. Doordat de ziekte zich verspreidde naar de rest van de wereld verwachtte AB InBev nog meer onheil en daarom schrapte het zijn winstprognose.

Vooruitzichten

Naast de kwartaalcijfers zullen beleggers ook uitkijken naar de prognose die het bedrijf voor de rest van het jaar afgeeft. De analistenconsensus gaat alvast uit van een organische omzetdaling met 7 procent voor heel 2020. De brutobedrijfswinst zal volgens de marktvorsers met 12,7 procent afnemen.

Analist Edward Mundy van het beurshuis Jefferies is een stuk somberder dan zijn collega's en schat de organische omzet- en winstkrimp in op respectievelijk 12,7 en 25,5 procent. 'Het lijkt erop dat de markt alleen rekening houdt met één kwartaal van onderbrekingen door het virus. Daarna lijken analisten te rekenen op een snel herstel. Wij zien eigenlijk geen scenario waarin er geen extra impact van de coronacrisis is in de opkomende markten.'

Moeilijke markt

Normaliter doorstaan alcoholproducenten economische crises doorgaans vrij goed. Als het economisch slecht gaat, blijven mensen alcohol kopen. Ze zoeken bijvoorbeeld verstrooiing in een gezellige avond met vrienden. Maar dat is nu niet mogelijk omdat de quarantainemaatregelen ervoor zorgen dat de horeca gesloten is. Het is wel zo dat het thuisverbruik hoger ligt, want de verkopen in de supermarkt zijn met 10 tot 20 procent gestegen.

Maar globaal genomen verkopen alcoholmakers minder. Dat bleek ook uit de resultaten van de sterkedrankengroep Rémy Cointreau . Het Franse bedrijf zag de winst flink afnemen en voorspelde in de maanden april, mei en juni de helft minder drank te verkopen.