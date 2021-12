Floridienne: de bezige bij

De duizendpoot Floridienne zet in op de noodzakelijke veranderingen in onze samenleving, zoals batterijrecyclage, groene gewasbescherming en kwalitatieve voeding. Die duurzame groei weten steeds meer beleggers te smaken.

Floridienne is na D'Ieteren de best presterende holding op de Brusselse beurs dit jaar, met een winst van 89 procent. Ook vorig jaar was Floridienne al de holdingtopper met een klim van 62 procent.

De holding uit Waterloo telt 46 dochterbedrijven, 29 productiesites en is actief in 27 landen. De activiteiten zijn onderverdeeld in drie takken: de belangrijkste is Life Sciences, met als parel aan de kroon Biobest. Dat bedrijf uit Westerlo is uitgegroeid tot de wereldwijde nummer twee in de bescherming en bestuiving van gewassen via bijen en andere insecten. De divisie Gourmet Food omvat feestvoeding als wijngaardslakken, sint-jacobsschelpen, gerookte vis, bereide gerechten en sauzen. In de chemietak is SNAM de hoofdbrok, de Europese leider in de recyclage van nikkel- en lithium-ionbatterijen van hybride en elektrische auto's.

Zalm verkocht

Het amalgaam is wat te veel van het goede. CEO en referentieaandeelhouder Gaëtan Waucquez wil meer focus en start met enkele desinvesteringen, waardoor geld binnenkomt voor de andere afdelingen. Floridienne moet nog meer inspelen op duurzame tendenzen, vindt hij. Eind januari verkoopt de holding haar zalmtak Salm Invest en de dochter Gel Manche, gespecialiseerd in gemalen producten voor ziekenhuizen (1).

Schermvullende weergave

De jaarcijfers tonen aan dat Floridienne niet immuun is voor corona (2). De nettowinst halveert, maar de drie divisies konden wel uit de rode cijfers blijven. De feestvoeding kreeg de grootste klap. De horeca is een belangrijke klant en die moest een groot deel van de tijd de deuren sluiten. Daarnaast lag een Franse recyclagafabriek drie maanden stil wegens de lockdown.

Half april doet Biobest een overname aan de andere kant van de aardbol (3). De insectenkweker verwerft de meerderheid in de Australische sectorgenoot Biological Services, die zich specialiseert in serreplanten. Biobest groeit zowel intern als extern als kool. Eind 2020 deed het al een grote slag door het Amerikaanse Beneficial Insectary in te lijven, waardoor er 15 à 20 procent omzet bijkwam.

Vanille verkocht

Het kwartaalrapport eind mei toont in alle divisies een sterke verbetering na de coronadip (4). Floridienne verkoopt daarnaast zijn vanillefabrieken in Madagaskar en Papoea-Nieuw-Guinea.

Begin juni investeert de Franse groep Mérieux voor de tweede keer 10 miljoen euro in Biobest (5). Het is duidelijk dat de insectenkweker de spil vormt in de waardering van de holding. De kapitaalinjectie waardeert Biobest op 466,4 miljoen euro, bijna driekwart van de beurswaarde van heel Floridienne. Het belang van de holding valt terug tot 90 procent.

Eind september bevestigen de halfjaarcijfers de vooruitgang (6). Zonder rekening te houden met de desinvesteringen groeit de omzet met 15,6 procent. De bedrijfswinst verdubbelt.

Duitse investeerder

Er liggen plannen klaar om SNAM binnen enkele jaren naar de beurs te brengen. Gaëtan Waucquez CEO Floridienne

In een interview met De Tijd begin oktober is Waucquez openhartig (7). Hij amuseert zich rot met zijn speeltuin en wil tot aan zijn dood aandeelhouder blijven, zegt hij. Tegelijk maakt Floridienne enkele deals bekend. Een Duitse investeerder pompt 10 miljoen euro in SNAM, wat de batterijrecycleerder op 40 miljoen euro waardeert. Het belang van Floridienne valt terug tot 57,6 procent, maar SNAM krijgt extra middelen om zijn groeiplannen te realiseren. 'En die zijn groot', zegt Waucquez. 'We gaan een nieuwe fabriek bouwen die batterijen inzamelt, trieert en verwerkt voor hergebruik. In 2024 moet die openen. Maar er zullen verschillende fabrieken nodig zijn. Om daarvoor geld op te halen liggen plannen klaar om SNAM binnen enkele jaren naar de beurs te brengen.'

Eind november bevestigt het derdekwartaalrapport de goede gang van zaken (8). Floridienne herhaalt dat de bedrijfswinst fors hoger zou moeten uitkomen dan vorig jaar.

