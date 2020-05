Floridienne houdt stand in coronacrisis

Dat meldt Floridienne in een kwartaalupdate, zonder cijfers te geven. De tak Life Sciences zag de omzet stijgen, maar de rendabiliteit daalde wegens de hogere kosten voor de pandemie en logistieke beperkingen. In die afdeling is de Vlaamse kweker van insekten voor gewasbestuiving en -bescherming Biobest het belangrijkste bedrijf. Biobest zag de omzet verder aandikken. Ook de afdeling Enzymen groeide omdat klanten door de crisis meer voorraden wilden aanleggen. De projecten om de afdeling uit te breiden lopen door de crisis wel vertraging op als gevolg van de lockdownmaatregelen.

De afdeling gourmetvoeding wist de rendabiliteit wél te verbeteren, vooral dankzij het herstel bij enkele dochters die in moeilijkheden zaten, en ook al zakte de verkoop van zalm in bepaalde landen. De verkoop in de supermarkten compenseerde het verlies in de horeca.