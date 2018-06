Floridienne optimistisch over 2018

Hoewel de tak feestvoeding worstelt met dure grondstoffen verwacht Floridienne in 2018 betere resultaten. ‘Ik blijf optimistisch’, zei de topman op de algemene vergadering.

Bij de agrochemieholding Floridienne zijn de vooruitzichten van de takken ‘life sciences’ en chemie nog steeds beter dan die van de feestvoeding. Daarmee gelijkt het huidige boekjaar op het vorige.

‘We zijn voorzichtig over de vooruitzichten voor de tak feestvoeding, omdat de prijzen van sommige strategische grondstoffen begin dit jaar hoog bleven’, zei CEO Gaëtan Waucquez op de algemene vergadering. Vooral boter en eieren zijn duur.

Waucquez merkt op dat de hoge prijs voor eieren vooral een gevolg is van de fipronilcrisis en daarom wellicht tijdelijk. Boter blijft wellicht nog enige tijd duur. ‘De consumptie herleeft. Recente studies tonen aan dat boter niet schadelijk is voor de gezondheid en China importeert meer boter. Bovendien zijn boeren overgeschakeld naar koeien die minder vette melk produceren.’

Problemen in Frankrijk

Voorts worstelde Floridienne met veel problemen in zijn Franse fabrieken. Waucquez noemde de overname van het escargotbedrijf Courbeyre ‘chaotisch’, onder meer door het vertrek van de fabrieksdirecteur.

‘We hebben in de poot feestvoeding veel werk in 2018 en 2019’, zei Waucquez. Toch is hij voorzichtig positief over die divisie. ‘Ook onze concurrenten zien af en klanten aanvaarden na verloop van tijd dat je de hogere grondstoffenprijs doorrekent.’

Floridienne verwacht dat de poot Life Sciences, die onder meer hommels kweekt en natuurlijke enzymen produceert, blijft groeien. In mei werd het kapitaal van dochterbedrijf Biobest met 10 miljoen euro verhoogd. De kapitaalverhoging werd onderschreven door het Franse bedrijf Mérieux. Biobest was vroeger een kweker van hommels en insecten. Het groeide uit tot een wereldleider in duurzame oplossingen voor de bescherming van tuinbouwgewassen.

Waucquez noemde Biobest het ’kroonjuweel’ (activité phare) en daarom investeert Floridienne fors in die dochter. Hij merkte op dat Mérieux goed ingeplant is in China en dat Floridienne daarvan kan profiteren. Biobest wil zowel in China en Noord-Amerika actief worden. Floridienne boekte voor het successen met de productie van enzymen van dieren.

Recyclage batterijen

In de tak chemie leverde de recyclage van batterijen meer winst op omdat de prijs van metalen als nikkel en kobalt in 2017 bleef stijgen. Floridienne investeert in activiteiten die batterijen een ‘tweede leven’ moeten geven. Het wil batterijen van elektrische auto’s recycleren in batterijen die energie opslaan die is geproduceerd door windmolens. De holding zoekt daarvoor een industriële partner.

De omzet van Floridienne steeg in 2017 met 18 procent naar een recordhoogte van 363 miljoen euro. De winst steeg slechts met 5 procent naar 6,9 miljoen. De groei van de winst was kleiner dan die van de omzet, omdat feestvoeding minder rendabel was en wisselkoersverliezen een negatieve impact hadden van 1,2 miljoen euro. De dollar en de meeste andere munten daalden vorig jaar tegenover de euro.

Het brutodividend blijft stabiel op 2,1 euro. ‘Een uitkering van 30 procent van de winst is normaal voor een onderneming die wil groeien’, zei Waucquez aan een aandeelhouder die vroeg waarom een verhoging van het dividend niet mogelijk was.