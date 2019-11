Floridienne ziet alle divisies groeien

Alle drie de divisies van Floridienne gingen er in het derde kwartaal op vooruit, meldt de groep in een kwartaalupdate.

De grootste groeier is de tak Life Sciences, de 'wetenschap van het leven'. Floridienne spreekt over een 'zeer sterke vooruitgang' van zowel de omzet als de operationele winst. Het filiaal Biobest uit Westerlo, het nummer één in de wereld in bestuivingen en gewasbescherming via bijen en andere insecten, kende een zeer sterke groei in Noord-Amerika. Ook de enzymetak deed het goed.