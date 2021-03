Floridienne ziet helft winst verdampen door virus en zalm

Biobest, de hommelkweker uit Westerlo die in handen is van Floridienne, nam in november het Amerikaanse Beneficial Insectary over.

De Waalse holding Floridienne heeft er geen al te best jaar op zitten, maar in de coronastorm hield het bedrijf al bij al goed stand.

De nettowinst (deel van de groep) werd meer dan gehalveerd tot 4,3 miljoen euro, tegenover 9,1 miljoen in 2019. Per aandeel daalt de winst van 9,3 euro naar 4,36 euro. Maar de drie operationele divisies konden wel uit de rode cijfers blijven.

Voor de afdeling gourmet food, die culinaire specialiteiten levert aan onder meer de horeca, was dat wel nipt: een nettowinst van 0,1 miljoen euro. De activiteit in de verkoop van zalmproducten had een erg moeilijk jaar. In januari ging die activiteit - Salm Invest uit Fleurus - de deur uit. Ook het Normandische visbedrijf Gel Manche werd toen verkocht.

De grootste divisie, life sciences, zag de nettowinst met 2,8 miljoen euro dalen tot 8,7 miljoen euro. Hier veroorzaakte de pandemie aanzienlijke meerkosten van ruim 4,5 miljoen euro.

Batterijen

Floridienne scoorde in november bij beleggers met de aankoop door dochterbedrijf Biobest van Beneficial Insectary, een Amerikaans bedrijf dat biologische bestrijdingsmiddelen maakt. Dat bedrijf telde in december al mee in de resultaten. Floridienne boekte voor de overname ook 30,3 miljoen euro goodwill.

Floridienne verwacht in de komende maanden de vruchten te plukken van de economische heropening.

De chemieafdeling ten slotte boekte 2 miljoen euro winst, 1,4 miljoen euro minder dan een jaar geleden. Vooral de recyclage van batterijen had het lastig omdat de fabriek drie maanden stillag door de lockdown. Het Duitse bedrijf IKA, dat levert aan de pvc-industrie, telt maar voor negen maanden in het resultaat. Het werd in oktober verkocht met een minwaarde van 1,6 miljoen euro.