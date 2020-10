Fondsbeheerder van Buffett koopt Dillard's in

Dillard's

Het warenhuisaandeel Dillard's wint een spectaculaire 36 procent nadat een van de belangrijkste fondsbeheerders van Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van meesterbelegger Warren Buffett, aandelen van het bedrijf heeft gekocht. Ted Weschler, de fondsbeheerder in kwestie, liet weten dat hij nu een belang van 5,89 procent heeft in de Amerikaanse retailer.

Het aandeel is dit jaar met meer dan 40 procent gedaald door slabakkende verkopen als gevolg van de coronacrisis. In het laatste kwartaal kon het bedrijf echter een veel kleiner dan verwacht verlies voorleggen door de voorraden beter te managen en flink in de kosten te knippen.

Weschler werkte de afgelopen jaren veel samen met Buffett's mogelijke opvolger Todd Combs om een aantal winnende posities in te nemen in de technologiesector. Buffett zelf is altijd wat schuw geweest om in technologieaandelen te stappen omdat hij die niet goed zegt te begrijpen.