Fornieri: 'Mithra wil de grootste in vrouwengeneesmiddelen worden'

Mithra barst van de ambities. Het Luikse farma- en biotechbedrijf wil uitgroeien tot de grootste speler in vrouwengeneesmiddelen ter wereld. Dat zei topman François fornieri tijdens onze CEO Talks.

Om de wereldwijde nummer één te worden, mikt Mithra in de eerste plaats op de potentiële blockbusters Estelle (anticonceptiepil) en Donesta (tegen opvliegers tijdens de menopauze). Maar het bedrijf heeft ook tal van andere potentiële producten in huis, stipt CEO François Fornieri aan.

Voor lezers die u nog niet zo goed kennen: wat doet Mithra precies?

François Fornieri: ‘Mithra focust op de gezondheid van de vrouw. Ten eerste via hormonale producten op basis van estetrol of E4. Dat is een natuurlijk hormoon die de foetus tijdens de zwangerschap produceert en dat we nu kunnen namaken. Uit tests blijkt het risicoprofiel superieur, met minder nevenwerkingen. Op basis van estetrol, ontwikkelden we Estelle, een nieuwe generatie van de anticonceptiepil, en Donesta tegen opvliegers en andere ongemakken tijdens de menopauze.’

‘Ten tweede specialiseren we ons in geneesmiddelen op basis van geavanceerde polymeren, zoals de vaginale anticonceptiering MyRing. Ten derde maken we ook injecteerbare producten. En tenslotte hebben we in Flémalle nabij Luik een hypermoderne research- en productiesite waar we ook middelen voor andere spelers produceren. Op termijn moet die een kwart van onze eigen producten voor de wereldmarkt fabriceren.’

Is Mithra niet te afhankelijk van estetrol?

François Fornieri: ‘Het is zeker een belangrijke molecule voor ons. Zowel Estelle als Donesta kunnen blockbusters worden met meer dan een miljard dollar omzet per jaar. Maar het is niet het enige waarop Mithra inzet. We zijn een van de vier wereldwijde specialisten in polymeergeneesmiddelen, naast Bayer, AstraZeneca en Merck. Die geven op lange termijn hun actieve stoffen af. Niet alleen voor anticonceptie, maar bijvoorbeeld ook voor de bestrijding van prostaatkanker. In totaal werken we aan een dertigtal indicaties, zoals neuroprotectie, migraine, littekenvorming of middelen tegen kanker’.

Gynaecologencongres

Estelle is het verst gevorderd. Wanneer kan het op de markt komen, en wat verwacht u ervan?

François Fornieri: ‘Het grootschalige fase3-onderzoek is afgerond en de resultaten waren zeer positief. Eind dit jaar of begin volgend jaar dienen we een aanvraag tot goedkeuring in. Estelle kan vanaf eind 2020 of begin 2021 op de markt komen. In het begin moet een product gelanceerd raken. De verkoopsevolutie naar een piek gebeurt geleidelijk. Tegen 2025 zou de piek in de VS bereikt kunnen worden, in de EU in 2026. We verwachten er alvast veel van. Er zijn gedurende decennia amper innovaties geweest in orale anticonceptie. Tijdens het Europees congres voor gynaecologie, zei 91 procent van de gynaecologen en andere aanwezige specialisten dat ze Estelle als echte innovatie zagen in de laatste 80 jaar.’

Er is een onontgonnen markt van vrouwen die nu geen anticonceptiemiddelen nemen uit vrees voor nevenwerkingen, maar met Estelle gebaat zijn. François Fornieri CEO Mithra

‘De markt voor orale anticonceptie is groot. Een op de drie vrouwen neemt geen anticonceptiemiddelen uit vrees voor nevenwerkingen. Estetrol heeft minder nevenwerkingen, bleek uit de fase 3-tests. Er is dus een onontgonnen markt van vrouwen die nu niets nemen maar met Estelle gebaat zijn.’

De beurskoers reageerde negatief op het nieuws dat u het Australische Mayne Pharma koos als verdeelpartner voor Estelle in de VS. Zat er geen betere in?

François Fornieri: ‘Mayne Pharma is wel degelijk de juiste partner. Het is de nummer twee in contraceptie op de Amerikaanse markt, en staat in dit domein dus sterker dan de grote farmareuzen. Mayne zal kolossale middelen, honderden miljoenen euro’s, in de lancering investeren. Daarom nemen we er ook een participatie van 9,6 procent in, waardoor we de grootste aandeelhouder worden. We krijgen een zitje in de raad van bestuur. Daardoor worden we betrokken in de commercialisatiestrategie van Estelle in de VS.’

‘We hopen dat Mayne Parma met onze pil de Amerikaanse marktleider wordt. We gaan uit van een minimale piekverkoop van 4,5 miljard dollar. Dat is slechts een marktaandeel van 1,9 procent. Onze ambitie is nog beter te doen dan het minimum dat we vooropstellen.’

Menopauze

Welk middel wordt volgens u het grootste succes: Estelle of Donesta?

Donesta heeft volgens mij nog een groter potentieel dan Estelle. François Fornieri CEO Mithra

Fornieri: ‘Ik denk Donesta. Minder dan 10 procent van de vrouwen met opvliegers tijdens de menopauze wordt nu behandeld, want ze zijn bang van de neveneffecten van de hormonale behandeling zoals de mogelijke ontwikkeling van borstkanker. Toch is de markt goed voor 10 miljard dollar. Als de vrees voor neveneffecten verdwijnt met de nieuwe innovatieve middelen zoals Donesta, kan die markt verdubbelen of verdrievoudigen.’

Wanneer voorziet u de Amerikaanse goedkeuring van Myring, de generische versie van de anticonceptiering NuvaRing?

Fornieri: ‘Eind dit jaar dienen we het dossier in de VS in. De Amerikaanse procedures zijn doorgaans minder lang dan in Europa. Het kan het eerste generische product worden dat goedgekeurd wordt, wat ons een voorsprong kan geven. We zijn er redelijk gerust op dat in de loop van 2020 de goedkeuring zal volgen.’

Mithra had eind juni 77,6 miljoen euro in de kassa. Is dat genoeg of zal u weldra extra kapitaal nodig hebben?

Fornieri: ‘Telkens we bepaalde doelstellingen bereiken, krijgen we mijlpaalbetalingen van onze partners. En we beginnen nu de licenties op Donesta, maar ook bijvoorbeeld van Myring, te verkopen. Dat brengt extra cash in de lade. Met de informatie die we nu hebben, kunnen we de fase3-tests voor Donesta die gestart zijn met eigen middelen financieren. Op korte termijn heeft Mithra geen extra kapitaal nodig.’

U zei ooit dat u zou overwegen Mithra te verkopen tegen een goede prijs, waarbij u als voorbeeld 2 miljard euro noemde. Geldt dat nog?

Fornieri: ‘Mithra is nu een miljard euro waard op de beurs, met Estelle dat bijna commercialiseerbaar is en Donesta in de fase 3-tests. De twee producten kunnen blockbusters worden. Eens de producten goedgekeurd zijn, op de markt komen en ze een succes worden, kan de waarde nog stijgen, als autonoom bedrijf. Binnen 10 jaar willen we de grootste speler in vrouwengeneesmiddelen ter wereld zijn.'

‘Om nog meer waarde naar boven te brengen, zouden we bijvoorbeeld partnerschappen kunnen sluiten of structuren opzetten met andere spelers voor de ontwikkeling van bepaalde middelen in onze portefeuille.’

Bent u ongerust over de politieke druk in de VS om lagere prijzen te eisen voor geneesmiddelen?

Fornieri: ‘In de eerste plaats moeten de prijzen hoog genoeg blijven om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te ondersteunen. Mithra’s middelen zijn echte innovaties. We voorzien geen problemen met de prijs. Estelle zal als richtprijs zo'n 200 dollar per maand kosten. Dat kan van staat tot staat verschillen. Verzekeraars en werkgevers betalen daar een deel van terug. Hier kost de duurste pil zo'n 12 à 13 euro per maand. Je ziet dat de Amerikaanse markt alleen al door de prijszetting veel belangrijker is dan de Europese.’