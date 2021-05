Fornieri casht ruim 8 miljoen euro op aandelen Mithra

De oprichter van het farmabedrijf verkocht flinke aandelenpakketten op het moment dat hij ondervraagd werd door de politie in een zaak rond mogelijke handel met voorkennis.

Tussen 20 en 29 april heeft gewezen CEO François Fornieri in zes transacties voor liefst 8,1 miljoen euro aandelen Mithra verkocht. Dat leren nieuwe meldingen op de FSMA-website . Fornieri deed 319.022 aandelen van de hand tegen koersen tussen 26,87 euro (20 april) en 25,05 euro (29 april). Ook begin april verkocht Fornieri aandelen. In totaal incasseerde hij met de verkopen tussen 1 en 29 april 8,7 miljoen euro.

Fornieri is de oprichter en de belangrijkste aandeelhouder van het Luikse farmabedrijf. Vorige week woensdag werd hij door de politie ondervraagd in een zaak van mogelijke handel met voorkennis. Het dossier heeft betrekking op 'dubieuze aankopen' van Mithra-aandelen in de periode eind 2018-begin 2019.