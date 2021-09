Forse verliezen op Wall Street

Banken

De vlucht uit risico-assets leidt tot een beweging naar veilige activa als staatsobligaties. En dus gaat de Amerikaanse tienjaarsrente met een flinke 5,3 procent lager tot 1,309 punten. Dat zet ook druk op de Amerikaanse banken. Bank of America leverde 3,4 procent in, Goldman Sachs verloor 3,4 procent, JPMorgan leverde 3 procent in en Bank of New York Mellon stond 3,1 procent in het rood.