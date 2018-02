Forse versnelling voor Connect in tweede halfjaar

De toeleverancier aan de elektronicasector Connect Group kende een sterk jaar. De orders stromen toe, maar duurdere lonen in Centraal-Europa en de schaarsheid van componenten drukken de groei.

Connect Group realiseerde in 2017 een omzet van 125 miljoen euro, een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Dat is te danken aan een versnelling in de tweede jaarhelft. Connect slaagde in die periode in een omzetgroei van 19,5 procent. De klim is opmerkelijk, omdat Connect met de Nederlandse maker van machines voor halfgeleiders ASML midden 2016 een grote klant verloor.

De bedrijfswinst spurtte vorig jaar een kwart hoger naar 2,6 miljoen euro. De nettowinst verdubbelde bijna tot 1,78 miljoen. Voor dit jaar ogen de vooruitzichten goed, want het orderboekje dikte aan van 89,4 miljoen euro eind 2016 tot een record van 116,5 miljoen eind vorig jaar. Connect gaat voor 2018 dan ook 'voorzichtig' uit van een verdere omzetgroei.

Dure Roemenen

Met de winstmarge verliep het iets minder goed. De brutowinstmarge daalde van 11,9 naar 11 procent. 'Vanaf de tweede jaarhelft werden we geconfronteerd met een stijgende schaarste op de componentenmarkt en ondervonden we moeilijkheden met het vinden van geschikt personeel in Roemenië, net daar waar een verhoogde flexibiliteit was vereist. Deze elementen hebben een significant remmende werking gehad op de additionele groei ', legt Connect uit. Het bedrijf is ook in conflict met de Roemeense autoriteiten over een btw-geschil.

De schulden tegen van 14,4 naar 19,9 miljoen euro, vooral als gevolg van het hogere werkkapitaal door de groei.

Connect voert zijn plannen uit om de fabrieken in Tsjechië en Roemenië verder uit te breiden. Maar dat is niet eenvoudig. Door de boomende economie, zijn goede arbeidskrachten er schaars. 'Wij constateren ook een aanzienlijke loonstijging in Roemenië. De Roemeense overheid heeft voor het tweede jaar op rij beslist de minimumlonen meer dan 15 procent te verhogen. Daarnaast zorgt de toenemende schaarste op de componentenmarkt voor een verhoging van de componentprijzen, wat leidt tot extra druk op onze operationele activiteiten. Deze kostenverhogingen kunnen wij niet altijd onmiddellijk aan onze klanten doorrekenen, wat druk geeft op onze marges', stelt Connect.