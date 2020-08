Fortnite verklaart Apple de oorlog

Wall Street last een pauze in. Apple gaat lager, nadat Fortnite zijn miljoenen fans heeft mobiliseerd tegen het grote techbedrijf.

Beleggers in New York doen het vrijdag rustig aan en wachten de nieuwe handelsgesprekken af die de VS en China dit weekend voeren. De S&P500 was de afgelopen drie dagen op recordjacht, maar lijkt die nu even te staken met een verlies van 0,1 procent.

De Dow Jones gaat rond 17u15 0,1 procent lager.

Apple

De onderneming boven het razendpopulaire spel Fornite, Epic Games, is het zat met de klassieke commissie van 30 procent die Apple en Google vragen bij betalingen via hun App Store en Play Store. Daarom introduceerde de gamegroep een nieuwe directe betaalmethode om de commissies te omzeilen. Het gevolg was dat Apple Fortnite van zijn App Store zwierde. Fortnite reageerde furieus en verspreidde het volgende filmpje onder zijn miljoenen fans onder de titel 'Nineteen Eighty-Fortnite':

Nineteen Eighty-Fortnite - #FreeFortnite

Wie het spel gisteren speelde kreeg het filmpje te zien, waarin Epic Games Apple wegzet als gevaar voor de wereld. Aan het einde van het filmpje mobiliseert het bedrijf zijn leger aan fans: 'Join the fight to stop 2020 from becoming 1984.' Daarmee verwijst Epic Games naar een reclame die Apple zelf maakte voor de lancering van Macintosh, waarin het zich als New kid on the Block presenteerde dat zich afzet tegen supermachten:

1984 Apple's Macintosh Commercial

Daarmee probeert Fortnite druk te zetten op Apple om het spel toch weer terug op zijn App Store te plaatsen. Inmiddels heeft ook Alphabet , het bedrijf boven Google, het spel ook uit zijn Play Store gegooid.

Apple verliest 1,5 procent en Alphabet 0,5 procent.

Tesla

Tesla stijgt 1,2 procent na een advies- en koersdoelverhoging van de zakenbank Morgan Stanley. Analist Adam Jones denkt dat de potentiële uitbouw van de batterijendivisie van de elektrische automaker een belangrijke motor is voor toekomstige winsten. Hij stelt daarnaast dat de winst van Tesla in de toekomst door meer factoren bepaald gaat worden dan enkel de verkoop van auto's.