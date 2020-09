Fountain nipt winstgevend in moeilijk halfjaar

In het eerste halfjaar zag de Waalse warmedrankengroep Fountain haar omzet met bijna een derde dalen. De coronacrisis sneed hard in het verbruik van bedrijven.

Fountain , de Waalse warmedrankenleverancier aan kmo’s, zag in het eerste halfjaar de omzet met 29,5 procent dalen tot 9 miljoen euro. De daling is kleiner dan het bedrijf had verwacht en ze wordt toegeschreven aan de coronacrisis.

De vertraging van de economische activiteit, de lockdown, de tijdelijke sluiting van bedrijven of het overschakelen op telewerken resulteerden in een lager verbruik van warme dranken bij de klanten van Fountain. Sinds de zomer is de toestand verbeterd, al blijft de verkoop onder het niveau van een jaar geleden.

Fountain zette de tering naar de nering en sneed in zijn operationele kosten. Het bedrijf boekte zo een brutobedrijfswinst (ebitda) van 560.000 euro (-67,5%). De ebitda-marge verslechterde van 13,5 naar 6,2 procent.

13.000 euro Netto blijft Fountain nipt winstgevend met 13.000 euro winst.

Netto blijft Fountain nipt winstgevend met 13.000 euro winst. Een jaar eerder was er nog 254.000 euro winst.

Kapitaalverhoging

In het persbericht over de halfjaarcijfers herinnert Fountain eraan dat het met zijn banken, het Waals Gewest (via Sogepa) en met ‘enkele andere geldschieters’ een principeakkoord heeft bereikt over nieuwe financiering. Daaraan is de voorwaarde van een kapitaalverhoging gekoppeld. De aandeelhouders moeten zich op 29 september over de kapitaaloperatie uitspreken tijdens een buitengewone algemene vergadering.

Fountain gaf al eerder details vrij over de kapitaalverhoging. De belangrijkste aandeelhouders van Fountain zijn Quaeroq (Matexi) met een belang van 30,73 procent, Degroof Equity (15,26%) en Marc Coucke/Alychlo (samen 7,62%).