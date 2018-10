Frankrijk en Brazilië houden Carrefour recht

Na de kwartaalresultaten van gisteren stijgt het aandeel van de supermarktketen Carrefour bijna 8 procent. Beleggers trekken zich op aan de prestaties van de groep in Frankrijk en Brazilië.

De resultaten van het derde kwartaal tonen dat Carrefour weer op een groeipad zit. De Franse supermarktketen verkocht voor 21,1 miljard euro, zoveel als wat analisten hadden verwacht. Met een groei van 2,1 procent op jaarbasis laat Carrefour het teleurstellende tweede kwartaal achter zich.

Vooral de resultaten in de kernmarkten Frankrijk en Brazilië waren hoopgevend. In de thuismarkt bleef de verkoop stabiel tegenover een daling van 1 procent in het vorige kwartaal. Europa's grootste supermarktketen heeft het in Europa moeilijk door de felle concurrentie van prijsbrekers. In Frankrijk is de keten verwikkeld in een concurrentiestrijd met Leclerc. Het rechttrekken van de Franse winkels is een prioriteit voor CEO Alexandre Bompard.

In Brazilië, de tweede afzetmarkt na Frankrijk, steeg de omzet met 5,1 procent. Carrefour kon de prijzen voor voeding fors verhogen en profiteerde van de degelijke prestatie van de kruidenierswinkels onder de vlag van Atacadao.

Vernieuwingsplan

De opflakkering in de kernmarkten doet beleggers geloven dat het vernieuwingsplan vruchten afwerpt. Carrefour zit midden in een vijfjarenplan om de keten te stroomlijnen en te investeren in e-commerce. In China wil het in zee gaan met het techbedrijf Tencent om de winst een boost te geven en de concurrentie van de e-commercegigant Amazon het hoofd te bieden .

Volgens Carrefour zit alles op schema om tegen 2020 voor zo'n 2 miljard euro kostenbesparingen door te voeren. In België staan 950 banen op de tocht. De keten wil ook het werkkapitaal dit jaar beperkt houden tot 1,7 à 1,8 miljard euro.

Struikelblokken

Er liggen wel wat struikelblokken op de weg. De verkoop in een groot deel van Europa blijft slabakken. Stevige concurrentie en een moeilijke economische omgeving spelen Carrefour parten. Vooral in Zuid-Europa heeft Carrefour het moeilijk. In Italië daalde de omzet met 4,4 procent, terwijl de Spanjaarden 2,7 procent minder besteedden dan vorig jaar in winkels van Carrefour.

Ook in België loopt het niet van een leien dakje. De verkoop bleef er stabiel.