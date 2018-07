Frans beurshuis voorspelt goednieuwstroom voor Mithra

Het Franse beurshuis Kepler Cheuvreux is de opvolging gestart van Mithra , de Luikse specialist in hormonale geneesmiddelen voor de vrouw. Analist Thomas Landemaine deelt een koopadvies uit met een koersdoel van 37 eur o. Mithra vertaalde het rapport op de beurs met een koerswinst van 3,2 procent tot 33,70 euro.

In het derde kwartaal dit jaar staan de resultaten van de grootschalige fase 3-studie voor Estelle op de kalender. Kepler Cheuvreux is gerust in een goede afloop. Voor Donesta publiceerde Mithra al positieve fase 2-resultaten in mei.