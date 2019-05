Frans biotechbedrijf wil Belgische beleggers verleiden

Het Franse biotechbedrijf Advicenne krijgt binnenkort een tweede notering op Euronext Brussel. Een portret.

Euronext Brussel krijgt er midden juni een biotechbedrijf bij. Advicenne noteert op de beurs van Parijs en wil haar zichtbaarheid vergroten door op de schermen van de Brusselse markt te verschijnen. De groep behandelt ook patiënten in de testfases in Belgische ziekenhuizen.

Het is niet de eerste Franse biotechgroep die deze beslissing maakt: Genkyotex, het vroegere Genticel, deed het Advicenne voor. Een zogeheten dual listing is schering en inslag in de biotechwereld. Bone Therapeutics is ook genoteerd in Parijs, Kiadis in Amsterdam, argenx, Galapagos en Celyad noteren ook op Nasdaq

Advicenne is gespecialiseerd in de behandeling van weesziekten. In maart diende de groep uit Nîmes een aanvraag in voor de lancering van haar stermiddel ADV7103 in Europa voor de behandeling van een zeldzame nierziekte, distale renale tubulaire acidose (dRTA), zowel voor kinderen als voor volwassenen. De start van de verkoop wordt eind 2020 verwacht.

De groep wil het medicijn zelf naar de markt brengen in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het VK. Voor de andere landen komen er distributieovereenkomsten.

In de VS en Canada zit ADV7103 in de fase III. De groep hoopt in 2021 het medicijn in deze twee landen te lanceren.

Nog twee jaar cash

In 2018 genereerde Advicenne een omzet van 6,9 miljoen euro en een mijlpaalbetaling van 5 miljoen euro. De operationele kosten bedroegen 12,2 miljoen euro tegenover 8,5 miljoen euro een jaar eerder. Met een kaspositie van 26,2 miljoen euro kan de groep nog twee jaar haar activiteiten financieren. Met een beurskapitalisatie van 78 miljoen euro is Advicenne eerder een smallcap.

Advicennes is nog geen hoogvlieger geweest op de beurs. Het aandeel Advicenne trok 2017 naar de beurs tegen een koers van 14 euro. Het aandeel noteert sindsdien bijna 30 procent lager.

De liquiditeit is beperkt met een free float van slechts 14,8 procent. Het kapitaal is voornamelijk in handen van private equity groepen, waaronder Bpifrance Investissement (27,9%), IXO Private Equity (17,64%) en Cemag Invest (9,28%).