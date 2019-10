Franse cognacmakers ontsnappen aan Amerikaans straftarief

De Franse producenten van geestrijke dranken zijn de opmerkelijke uitzondering in de lijst met alcoholische dranken waarop de VS vanaf 18 oktober een importtarief heffen. Hun aandelen nemen de vlucht vooruit op de beurs.

Het ministerie van Handel van de Verenigde Staten (USTR) maakte gisteravond een lijst bekend van Europese producten waar de VS vanaf 18 oktober een bijkomende importtaks op heffen. Geestrijke dranken vormen daarin een belangrijke component. Daarop zal een taks van 25 procent gelden. Het tarief valt veel lager uit dan gevreesd. De negatiefste prognoses gingen uit van een invoertaks van 100 procent.

De grootste verrassing is niet het tarief zelf, wel dat de Franse geestrijke dranken de dans ontspringen.

Wijn wel, champagne niet

Franse wijnen staan wel op de lijst met geviseerde producten, maar Franse cognac, champagne en likeur krijgen een uitzondering. Op Italiaanse likeuren als amaretto en limoncello is de taks wel verschuldigd. Net als op Schotse en Ierse whisky's. Althans op single malts (zoals Glennfiddich en Aushentoshan). Over blended whisky (zoals Johnnie Walker) wordt niet gesproken. Zij krijgen allicht een uitzondering.

De eclectische samenstelling van de lijst leidt tot opluchtingsreacties op de beurs.

De grootste winnaar is Remy Cointreau dat uitsluitend in Frankrijk actief is met de productie van cognac en likeur (met merknamen als Rémy Martin, Louis XIII en Passoa) en dus volledig aan de taks ontsnapt. Het aandeel maakt in Parijs een sprong van 6 procent.

Pernod Ricard maakt een meer bescheiden sprong van 3,2 procent. De drankengigant ziet een ruim deel van zijn productaanbod vrijgesteld. Maar hij heeft ook wijnen in portefeuille en die vallen wel onder de maatregel. Net als de Schotse whisky Glenlivet.

Blended whisky

Schotse whiskyproducenten hebben al verzet aangetekend tegen de maatregel die ze disproportioneel noemen. De Scottish Whisky Association waarschuwt voor jobverlies en een terugval aan investeringen.

Desondanks klimt ook de Britse drankenproducent Diageo op de beurs. Diens likeuren, zoals Baileys en single malt whisky's als Lagavulin, zijn getroffen door de heffing. Maar Diageo's bestseller Johnnie Walker zou als 'blended whisky' dan weer buiten schot blijven.

Diageo houdt ook een belang van 35 procent aan in Moët Hennessy, de drankenpoot van het Franse luxeconcern LVMH . De champagnes (Moët & Chandon en Veuve Cliquot) en cognac (Hennessy) zijn vrijgesteld, wat opnieuw goed nieuws is voor Diageo. Het aandeel stijgt 1,3 procent in Londen.

Ook bij Campari is de impact gemengd. Likeuren als Frangelico en Cinzano die in Italië geproduceerd worden, zijn getroffen. Grand Marnier deelt als Franse likeur niet in de klappen. Beleggers sturen Campari 1 procent hoger op de beurs van Milaan.