Franse dividendtoppers interessanter voor Belgische beleggers

Met een dividendrendement van 7,2 procent bruto is de oliegroep Total de dividendentopper in de CAC40-index.

Het vooruitzicht op een lagere dividendbelasting voor Franse aandelen maakt de vette couponbetalers van het Parijse koersenbord interessanter voor Belgische beleggers. Om welke bedrijven gaat het?

De federale overheidsdienst Financiën verzet zich niet langer tegen een arrest van het Hof van Cassatie over dubbele belasting op Franse dividenden. Beleggers zullen voortaan 15 procent belastingen betalen in Frankrijk, en 15 in plaats van 30 procent op het resterende bedrag in België. Dat komt neer op een totaal tarief van 27,75 procent. Franse dividenden worden daardoor interessanter dan Belgische, waarop een roerende voorheffing van 30 procent van toepassing is.

Hoe beleggers daarvan kunnen profiteren, is koffiedik kijken. ‘We wachten op meer duidelijkheid van de fiscale administratie’, klinkt het bij de banken en brokers. Om nu al van de Franse verminderde roerende voorheffing van 15 procent te genieten moeten beleggers bij veel instellingen papierwerk invullen. Veel particulieren doen dat niet omdat ze het sop de kool niet waard vinden.

Bouygues is de derde hoogste dividendbetaler. Het dividend kan volgens analisten de komende jaren stijgen.

Voor bedrijven bestaat de gunstige regeling al. Volgens de geldende procedure gebeurt de verrekening via de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Olie

Wie in Franse dividendentoppers wil beleggen, kan niet naast Total. De oliegroep is met een rendement van 7,2 procent bruto de beste couponbetaler van de CAC40-index. Analisten verwachten dat Total de coupon dit jaar stabiel houdt. Hoewel de productie van olie en gas daalde, compenseerde Total dat met ruim 1 miljard besparingen en minder investeringen.

Schermvullende weergave

Ook voor het nummer twee, Orange, voorspellen de analisten een stabiele coupon. De telecomgroep kreeg in december een fiscaal kerstcadeau van 2,2 miljard euro van de Franse staat. Munitie voor het dividend, maar ook centen om zijn Belgische dochter van de beurs te halen.

Het nummer drie, Bouygues, telt drie divisies: bouw, media (TF1) en telecom. De bouwtak moet profiteren van de toenemende investeringen in infrastructuur. Het bedrijf wil daarnaast via 5G uitgroeien tot de tweede telecomspeler in Frankrijk. Het dividend kan volgens analisten de komende jaren stijgen.

Wie in Franse aandelen investeert, moet er een fiscaal nadeel bijnemen. Op bedrijven met een beurswaarde boven 1 miljard euro betaal je een transactietaks van 0,3 procent, boven op de Belgische beurstaks van 0,35 procent. Traden in grote Franse aandelen is daardoor erg moeilijk.