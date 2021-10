Franse uitdager voor AWS en Google Cloud maakt sterk beursdebuut

OVHcloud maakt een krachtig beursdebuut in Parijs. De grootste Europese cloudserverspecialist werkt aan een Europees antwoord op de Amerikaanse almacht in de cloud.

Parijs-Roubaix maakt vrijdag de omgekeerde beweging. Een cloudsoftwarebedijf uit de Noord-Franse kasseienstad maakt via de grote poort zijn intrede op de koerstabellen in Parijs.

OVHcloud haalt 400 miljoen euro op via de plaatsing van nieuwe en bestaande aandelen aan 18,5 euro per stuk, de onderkant van de voorziene vork. Het krijgt daarmee een beurswaarde van 3,5 miljard en is daarmee een van de grootste nieuwkomers in de lichtstad dit jaar. Na enkele uren handel noteert de nieuwkomer 6 procent hoger op 19,7 euro.

OVHcloud werd opgericht in 1999 als een bedrijf dat websites host. Het heeft nu 2.200 mensen in dienst en levert computer-, opslag- en netwerkdiensten aan klanten, in Europa en de VS. Ondanks een grote brand in een datacenter in Straatsburg eerder dit jaar streeft het bedrijf naar een jaaromzet van 663 miljoen euro en ongeveer 230 miljoen euro aan operationele winst.

De oprichter en CEO van OVHcloud is de in Polen geboren ondernemer Octave Klaba. Het bedrijf dankt zijn naam aan Klaba's digitale alias en studentenbijnaam 'Oles Van Herman'. Het staat eveneens voor 'on vous hérberge', Frans voor 'wij hosten jullie'. De discrete ondernemer en zijn familie verkochten een schijf aandelen en houden na de beursgang ongeveer 70 procent over in het kapitaal. Dat belang is op basis van de introductieprijs 2,5 miljard euro waard, waardoor Klaba een van de rijkste techondernemers in Europa wordt.

Sommige politici hopen dat OVHcloud, de grootste Europese cloudserviceprovider, een antwoord kan bieden op Amerikaanse techgiganten als AWS van Amazon, Azure van Microsoft en Google Cloud, die de markt domineren.

Het is een geweldige dag voor de Franse en Europese technologische soevereiniteit. Cédric O Frans staatssecretaris voor Technologie

'Het is een geweldige dag voor de Franse en Europese technologische soevereiniteit', sprak de Franse staatssecretaris voor Technologie Cédric O bij de belceremonie. 'Hier worden winnaars gemaakt.'