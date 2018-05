Fransen investeren 10 miljoen in Belgische hommelkweker

Biobest, onderdeel van de beursgenoteerde holding Floridienne, wordt gewaardeerd op 145,5 miljoen euro.

Biobest, met hoofdkwartier in Westerlo, kweekt hommels voor de bevruchting van groenten en fruit, en een 50-tal andere insecten - denk aan lieveheersbeestjes en roofmijten - als biologische bestrijders van allerlei ziektes en ongedierte in de land- en tuinbouwsector. Het bedrijf, 30 jaar geleden in een garage opgericht door een veearts, haalt zo'n 60 miljoen euro omzet en heeft wereldwijd tien productievestigingen.

Om de groei te versnellen ging het bedrijf eerder dit jaar op zoek naar investeerders en ging uiteindelijk in zee met Mérieux Developpement, de investeringsarm van Institut Mérieux.

Naam als een klok

Mérieux is een naam als een klok in de Franse ondernemerswereld. Aan de basis van de farmadynastie uit Lyon lag Marcel Mérieux die ooit assistent was van Louis Pasteur. De familieholding overkoepelt onder andere de bedrijven BioMérieux (in vitro diagnose) en Transgène (therapeutische vaccins).

De Fransen investeren 10 miljoen euro in Biobest en daar kan nog eens 10 miljoen euro bijkomen in een volgend stadium. De deal waardeert Biobest op 145,5 miljoen euro.

Het bedrijf heeft de wind in de zeilen. Het kon de voorbije jaren een gemiddelde, organische groei van 15 procent voorleggen. Niet alleen worden de overheidsregels voor bestrijdingsmiddelen strenger, ook worden consumenten en dus supermarktketens kritischer voor chemische residuen in groenten en fruit. En vooral: almaar meer roofinsecten worden resistent tegen klassieke pesticiden.