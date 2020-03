Frère en Desmarais rechtstreeks aandeelhouder van GBL

De controlestructuur boven GBL vereenvoudigt. Er komt een ruilbod op Pargesa, dat op de beurs van Zürich noteert en als enige actief 50 procent van de Belgische holding in handen heeft. De aandeelhouders krijgen 0,93 GBL-aandelen per Pargesa-aandeel. Parjointco, de holding van de familie Frère en de Canadese familie Desmarais, is de meerderheidsaandeelhouder van Pargesa met een belang van 55 procent.