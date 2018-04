Frère investeert kwart miljard in Becel-maker

De holding GBL van de families Frère en Desmarais investeert 250 miljoen euro om samen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR de margarinedivisie van Unilever over te nemen.

Een honderdtal aandeelhouders zakte dinsdagnamiddag af naar de algemene vergadering van GBL . In totaal waren 1.492 aandeelhouders, goed voor 77 procent van het kapitaal, vertegenwoordigd. Meteen bleek dat de holding haar forse investeringspad verder zet. Nadat in 2017 nieuwe namen in de portefeuille opdoken, zoals de pretparkengroep Parques Reunidos, de maker van luxekledij Burberry en de producent van machines voor de voedingsindustrie GEA Group, injecteert GBL nu een kwart miljard euro in Flora Food Group (FFG). Dat is de voormalige margarinedivisie die de Nederlandse multinational Unilever in de etalage zette. Hij omvat bekende merken als Becel, Blue Band, Flora, Rama en ProActiv. FFG is actief in 69 landen en realiseert een jaaromzet van 3 miljard euro.

In december had de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR al een bindend bod op FFG uitgebracht, dat het bedrijf op 6,8 miljard euro (zonder schulden) waardeerde. Nu blijkt dat ook GBL meestapt in het bakken- en bradenverhaal. De holding doet dat via Siena Capital, de durfkapitaaltak geleid door schoonzoon Ian Gallienne en genoemd naar de kleindochter van Albert Frère. Als we rekening houden met de geciteerde waarde, komt het belang van GBL in FFG uit op 3,7 procent. Het gaat om de eerste co-financiering van Siena Capital. De afronding van de transactie wordt midden 2018 verwacht.

Rendement

Schermvullende weergave Gérard Lamarche, co-ceo GBL: 'Ons doel blijft waarde te creëren op lange termijn, en het beter te doen dan de EuroStoxx50-index.' ©David Plas

De meeste aandeelhouders waren in hun reacties vol lof over het geleverde werk in 2017. Een GBL-aandeel leverde een rendement op van 16,8 procent, als combinatie van de koerswinst met het dividend. ‘Daarmee doen we het opnieuw beter dan het rendement van 9,7 procent voor onze referentie-index, de Stoxx50 met de grootste 50 Europese aandelen’, zei co-gedelegeerd bestuurder Gérard Lamarche. ‘Ook op lange termijn slagen we daar in. De voorbije 15 jaar bracht GBL gemiddeld 9,6 procent op, tegenover 5,8 procent voor de Stoxx50.’

De intrinsieke waarde steeg vorig jaar 11 procent. Opvallend is dat die klim voor driekwart op het conto staat van amper vijf participaties: Pernod Ricard, Umicore, SGS, Imerys en Adidas.

Syrië

'We blijven geloven in Ontex' ‘We blijven geloven in het potentieel van Ontex’. Dat was de duidelijke boodschap van gedelegeerd bestuurder Ian Gallienne van GBL, nadat de meeste vragen op de algemene vergadering peilden naar de toestand bij de slabakkende luiermaker. Ontex verloor dit jaar al 27 procent van zijn beurswaarde. GBL bezit 19,98 procent van Ontex. ‘Het bedrijf moet zeilen in een perfecte storm’, legde Gallienne uit. ‘In de eerste plaats startte een grote concurrent een prijsoffensief. Ten tweede zijn de grondstoffen - vooral papier - veel duurder geworden. Ten derde werd er bij het overgenomen Braziliaanse Hypermarcas cruciale informatie verborgen. En ten vierde kampte Ontex met wat operationele problemen wegens de sneller dan verwachte vervanging van luiers met plakkers door optrekbare broekjes.’ ‘Dat zijn tijdelijke of oplosbare, geen structurele problemen. Op lange termijn profiteert Ontex van de vergrijzing. Het bedrijf zit bovendien in sterke groeimarkten. En vooral: er is ondanks alle tegenwind veel ruimte voor margeverbetering.’

Enkele aandeelhouders hadden vragen over het Syrië-dossier waarin GBL betrokken is. Het Franse gerecht voert een onderzoek of de maker van bouwmaterialen Lafarge, waarin GBL voor 9,4 procent participeert, de terreurgroep IS omkocht om een fabriek in Syrië te sparen. CEO Lamarche, die in het bestuur van Lafarge zetelt, werd daarover al ondervraagd.

‘De vertegenwoordigers van GBL bij Lafarge waren niet op de hoogte van de eventuele feiten. Er is een intern onderzoek door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau gevoerd, dat aan de gerechtelijke autoriteiten werd overhandigd. We werken volop mee, maar kunnen in het kader van het onderzoek niets meer zeggen’, zei juridisch directeur Priscilla Maters.

Alle agendapunten werden goedgekeurd. De meeste tegenkanting was tegen de herbenoeming van de Canadees Paul Desmarais III tot bestuurder. Hij was niet aanwezig, en kreeg 15 procent tegenstemmen. Recent is trouwens een nieuwe grootaandeelhouder opgedoken. De Amerikaanse beleggingsadviseur Artisan Partners bouwde een belang net boven 5 procent op.