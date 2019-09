Frisse wind in handelsconflict kan Wall Street bekoren

De afnemende handelsspanningen tussen de VS en China zorgen voor een vlaag van optimisme op Wall Street. De grootste koerswinsten zijn voor chipaandelen. Zwakke vooruitzichten doen Slack kelderen.

China en de VS pakken het handelsoverleg begin oktober weer op. Dat hebben de twee grootmachten besloten na een telefonisch onderhoud tussen onder meer de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Beleggers hopen op een de-escalatie in het nu al meer dan een jaar aanslepende handelsconflict, dat wereldwijd de groei heeft doen vertragen.

Voor wat extra steun zorgen de ADP-cijfers. Volgens het sociaal secretariaat zijn er in augustus 195.000 nieuwe banen gecreëerd in de Amerikaanse privésector. Dat is merkelijk meer dan de 149.000 nieuwe jobs die economen hadden verwacht.

Omstreeks 16.45 uur wint de Dow Jones 1,7 procent en de S&P500 1,5 procent. De Nasdaq Composite zit op dezelfde lijn met een klim van 1,8 procent.

Stevige winsten zijn er voor technologiebedrijven en chipgerelateerde aandelen. Apple, dat veel producten in China laat maken en getroffen wordt door de importtarieven, veert 1,9 procent op. Chipproducenten als Intel (+4,2%) of Micron Technology (+5,7%) zitten nog sterker in de lift.

‘De hervatting van de handelsgesprekken wakkert het enthousiasme aan dat misschien een of ander akkoord - zoals tijdelijke opschorting van de tarieven – in de stellingen staat’, zei Peter Cardillo van Spartan Capital Securities aan Reuters.

Slack slabakt

Slack Technologies, het bedrijf achter de tool voor interne bedrijfscommunicatie, krijgt een klap van 11,45 procent. Slack trok in juni naar de beurs en schoot meteen omhoog naar een recordkoers van 38,62 dollar, maar sindsdien ging het stelselmatig bergaf.

Met grote belangstelling werd uitgekeken naar de eerste kwartaalcijfers van Slack als beursgenoteerd bedrijf. In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 liep het verlies op tot 369,56 miljoen dollar of 98 cent per aandeel. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen het verlies beperkt bleef tot 26 cent per aandeel. Slack investeerde zwaar om klanten en organisaties aan te trekken en moet ook opboksen tegen de concurrentie van onder meer Microsoft. Het gezuiverd verlies per aandeel van 14 cent was wel minder dan verwacht (18 cent).