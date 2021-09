GBL gaat voor half miljard euro aandelen inkopen

De holding rond de familie Frère verdubbelt haar aandeleninkoopprogramma. CEO Ian Gallienne krijgt een hogere wedde.

GBL kondigt een aandeleninkoop zonder einddatum aan van 500 miljoen euro. Daarmee verdubbelt de spilholding rond de familie Frère zijn aandeleninkopen: de vorige enveloppe beliep 250 miljoen euro en loopt dit jaar af.

GBL is dit jaar de op twee na grootste inkoper van eigen aandelen onder de Brusselse beursbedrijven, na Colruyt en Ahold Delhaize. Het bezit 5,9 procent van zichzelf.

De raad van bestuur beveelt tegelijk de vernietiging aan van 5 miljoen eigen aandelen, waarover gestemd zal worden in een Buitengewone algemene vergadering. De inkoop van aandelen is een alternatief voor het dividend om aandeelhouders te belonen. Als een bedrijf eigen aandelen koopt en die vernietigt, wordt de toekomstige winst over een kleiner aantal stukken verdeeld.

'Deze inkoop past in ons streven om aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden' aldus GBL in het persbericht. 'Dat gebeurt in combinatie met ons dividendbeleid dat erop gericht is ieder jaar tussen 75 en 100 procent van onze kasstroom uit te keren'.

Gallienne

Tegelijk kondigt het bestuur een herziening aan van het loonbeleid. Het voltallige personeel, met ingebrip van de CEO krijgt een loonsverhoging. 'Dit met als doel talent aan te trekken, te behouden en te motiveren in een zeer concurrentiële sector', klinkt het.