GBL heeft alle kaarten voor Ontex-deal in handen

Een gezamenlijk bod van PAI Partners en GBL, de grootste aandeelhouder, op de luiermaker Ontex is niet uitgesloten.

De holding GBL , gecontroleerd door de Belgische familie Frère en de Canadese familie Desmarais, bouwde in stappen een belang van 19,98 procent op in Ontex. GBL heeft met de Belg Michael Bredael ook een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de luiergroep.

Op de algemene vergadering eind april bevestigde gedelegeerd bestuurder Ian Gallienne, de schoonzoon van Albert Frère, nog het geloof in Ontex. De meeste vragen op de vergadering gingen over de koersdaling van de luiermaker.

Perfecte storm

Op lange termijn profiteert Ontex van de vergrijzing. Het bedrijf zit bovendien in sterke groeimarkten. Ian Gallienne Gedelegeerd bestuurder GBL

'Ontex moet zeilen in een perfecte storm', legde Gallienne uit. 'In de eerste plaats begon een grote concurrent een prijsoffensief. Ten tweede zijn de grondstoffen, vooral papier, veel duurder geworden. Ten derde werd bij het overgenomen Braziliaanse Hypermarcas informatie verborgen. En ten vierde kampte Ontex met operationele problemen wegens de sneller dan verwachte vervanging van luiers met klevers door optrekbare broekjes.'

'Maar dat zijn tijdelijke of oplosbare, niet-structurele problemen. Op lange termijn profiteert Ontex van de vergrijzing. Het bedrijf zit bovendien in sterke groeimarkten. En vooral: ondanks de tegenwind is er ruimte voor margeverbetering.'

Een gezamenlijk bod?

Zoals altijd geeft GBL geen commentaar op lopende dossiers in zijn portefeuille. Maar het is niet uitgesloten dan GBL de handen in elkaar slaat met PAI Partners om samen een bod te doen op Ontex. GBL kent de investeringsmaatschappij goed en werkte in het verleden al met PAI samen.

Bovendien wordt private equity (niet-genoteerde bedrijven) steeds belangrijker in de portefeuille van de holding. Eerder dit jaar nam GBL samen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR de margarinedivisie van Unilever, Flora Food Group, over. GBL investeerde via zijn durfkapitaaltak Sienna Capital een kwart miljard euro in de deal.