GBL investeert in Duitse premiumfietsen

De spilholding van de familie Frère verwerft de controle over Canyon Bicycles, in onze contreien bekend van Mathieu van der Poel.

GBL kondigt voor de derde keer dit jaar een belangrijke investering aan. De holding neemt een meerderheidsbelang in de Duitse fietsenproducent Canyon Bicycles.

Canyon is een snel groeiende Duitse producent van conventionele en elektrische fietsen van hoge kwaliteit. Het is wereldwijd de grootste producent die via zijn website rechtstreeks verkoopt aan de consument.

Mathieu van der Poel rijdt op een fiets van Canyon.

De Duitse fietsenmaker heeft partnerschappen met verscheidene atleten. De Spaanse wielerploeg Movistar en de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel rijden op fietsen van Canyon. De omzet van het bedrijf steeg de jongste zeven jaar met gemiddeld 25 procent per jaar en bedraagt nu 400 miljoen euro.

Waardering Canyon

GBL wil niet kwijt hoeveel het investeert. Het persbureau Bloomberg meldde onlangs dat de Amerikaanse zakenbank Robert Baird & Co werkte aan een verkoop van Canyon. De zakenbank waardeerde het bedrijf op meer dan 500 miljoen euro. Bloomberg meldde dat onder meer private-equityspelers als Carlyle en KKR geïnteresseerd waren.

Stichter Roman Arnold blijft voorzitter van de adviesraad van Canyon en herinvesteert een belangrijk deel van de opbrengst van de verkoop in het bedrijf. Naast GBL investeert ook Tony Fadell in Canyon. Hij was senior vice president van de iPod-divisie van Apple en leidde de teams die de iPod en iPhone creërden.

Strategische prioriteiten

De investering kadert in de strategische prioriteiten van de groep, zegt GBL. De holding verwijst naar gezondheid en wellness, duurzame mobiliteit en onlinedistributie. Ze is ervan overtuigd dat de verkoop van kwaliteitsfietsen sterk blijft groeien.

GBL heeft ruim voldoende middelen om de investering te betalen.

GBL heeft dit jaar al twee andere belangrijke investeringen aangekondigd. Het injecteerde in februari 400 miljoen extra in het Zwitserse inspectiebedrijf SGS. In november verstevigde de holding haar positie in het Noorse Mowi, de grootste zalmproducent, tot een belang van 400 miljoen.