GBL neemt belang in gameproducent Voodoo

De holding GBL betaalt 266 miljoen euro voor een belang van 16 procent in de Franse maker van mobiele games Voodoo. Ze komt daarmee zij aan zij met de Chinese gigant Tencent.

Topman Ian Gallienne zet de strategische ommezwaai bij GBL in sneltempo door. De holding wil zich meer richten op private equity (niet-genoteerde bedrijven) en op structurele trends in de samenleving zoals digitalisering, consumentenervaring en entertainment. De investering in Voodoo, die de spelletjesmaker op 1,7 miljard euro waardeert, illustreert de nieuwe wind.

Voodoo werd in 2013 in Parijs opgericht door CEO Alexandre Yazdi en Laurent Ritter. Het bedrijf is wereldleider in zogeheten hypercasual mobiele games, gratis spelletjes met reclame die je via een app kan downloaden. Bekende titels zijn Helix Jump en Aquapark.io.

Groeiverhaal

'Voodoo is een duidelijk groeiverhaal. Onze investering dient om die groei te ondersteunen', zegt Gallienne. 'Voodoo telt 300 miljoen actieve gebruikers per maand. Ook de Chinese internetreus Tencent zit sinds vorig jaar in het kapitaal, met 20 procent van de aandelen.'

Donderdag bereikte ons aandeel een historische recordkoers. Ian Gallienne CEO GBL

GBL kon in het eerste halfjaar zijn intrinsieke waarde 12,5 procent opkrikken tot 23,06 miljard euro, of 142,89 euro per aandeel. De beurskoers bengelde daar 34 procent onder. Die hardnekkige korting, veel hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 25,6 procent, is al lang een doorn in het oog van Gallienne. Een inkoopprogramma van 250 miljoen moet de waarderingskloof helpen te dichten. 'Al is de koers onlangs wel fors gestegen. Donderdag bereikte ons aandeel een historische recordkoers', stelt de CEO.

Umicore

Bij de genoteerde beleggingen bouwde GBL het belang in de cement- en bouwmaterialengroep Holcim af van 7,6 tot amper 2 procent . 'Die houden we, want ze dient om een converteerbare obligatie af te lossen', legt Gallienne uit. Het belang in de materialengroep Umicore zakte van 18,02 tot 15,92 procent. 'We blijven fan van Umicore, maar we wilden onze blootstelling toch wat verminderen.'

'Onze niet-genoteerde belangen doen het intussen uitstekend', gaat de CEO verder. 'Vooral Webhelp (een specialist in de outsourcing van digitale bedrijfsprocessen, red.), dat pas een bedrijf in de VS overnam, groeit als kool.'

Ook de durfkapitaaltak Sienna Capital zet zijn opmars verder, en maakt intussen 12 procent van de intrinsieke waarde uit. Sienna wil uitgroeien tot een Europese investeringsgroep. Het nam in juli de investeringsmanager L'Etoile Properties over, die 7 miljard in de vastgoedsector beheert.