GBL plant extra inkoop eigen aandelen

GBL, de holding van de familie Frère, merkt op dat het aandeel GBL ruim 30 procent lager noteert dan de nettoactiefwaarde.

'De raad van bestuur van GBL heeft een bijkomend bedrag van 250 miljoen euro toegestaan voor de inkoop van eigen aandelen. Dat is een goede investering, want het aandeel noteerde eind september tegen een ongewoon hoge korting van 31 procent op de nettoactiefwaarde', zei financieel directeur Xavier Likin bij een toelichting van de resultaten over de eerste negen maanden.

Het is al de derde keer dat GBL een enveloppe voorziet voor de inkoop van eigen aandelen. Likin zei dat het tweede programma van 250 miljoen, dat in september vorig jaar werd goedgekeurd, eind oktober voor 93 procent was uitgevoerd. Daardoor heeft GBL 5,2 procent van de aandelen in eigen handen. De nettoactiefwaarde bedroeg eind september 18 miljard, tegenover 20,3 miljard eind 2019.

De nettowinst van GBL daalde in de eerste negen maanden met 43 procent.

De nettowinst van GBL daalde in de eerste negen maanden naar 323 miljoen euro. In dezelfde periode van vorig jaar boekte de holding nog 571 miljoen euro winst.

De terugval van de winst met 43 procent is vooral te wijten aan de daling van de dividenden die GBL ontvangt van de bedrijven waarin het investeert. De nettodividenden daalden naar 359 miljoen, tegenover 557 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Adidas en Ontex schrapten hun dividend en Umicore verlaagde het. Bovendien kreeg GBL geen dividend meer van Total, omdat het geen aandeelhouder meer is van de oliegroep.

Alibaba

Sienna Capital, het vehikel van GBL dat investeert in niet-genoteerde bedrijven, ging in het derde kwartaal voor 148 miljoen euro verbintenissen aan. Die zijn vooral gerelateerd aan C2 Capital, een fonds dat zich richt op bedrijven die exporteren naar China. De e-commercegroep Alibaba is de referentieaandeelhouder van het fonds. 'We hebben grote ambities met Sienna', zei Likin. 'Maar veel hangt af van de opportuniteiten.'

Likin beklemtoonde dat de financiële toestand van GBL zeer solide is. 'De nettoschuld bedraagt slechts 7,9 procent van onze portefeuille. We hebben een liquiditeitsprofiel van 2,5 miljard euro: 0,8 miljard cash en kredietlijnen voor 1,65 miljard euro.'